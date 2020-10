Wyoming desvela el motivo por el que Revilla desaparece de 'La Sexta Noche'

El presentador de 'El Intermedio', el Gran Wyoming, ha desvelado este jueves los motivos por los que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desparece de la plantilla de 'La Sexta Noche', programa en el que es un habitual y en el que interviene cada semana. El humorista hacía referencia a esta ausencia en tono jocoso tras una reflexión dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su intención de confiar la región en los puentes y días concretos, y no ampararse en el estado de alarma para recluir indefinidamente a los habitantes de la comunidad.

Y es que la última vez que el líder cántabro visitó el plató de La Sexta para participar en el programa que presenta Iñaki López fue hace más de un mes, pero no han sido pocas las ocasiones en las que Revilla intervenía a través de su casa. Además, el presidente autonómico ha estado muy activo en las últimas semanas en la pequeña pantalla, apareciendo tanto en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos como en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne.

Revilla en 'La Sexta Noche'

El pasado 27 de septiembre y cuando España estaba entrando de lleno en la segunda ola que ha terminado por abocar el país a un segundo estado de alarma, el presidente de Cantabria pasaba por las cámaras de 'La Sexta Noche' para arremeter contra el líder de la Generalitat, Quim Torra, que recomendaba a los catalanes no visitar Madrid.

“No tenía pensado venir este sábado porque estoy un poco sobresaturado de televisiones y tampoco es bueno tanta televisión. Pero ya que el Honorable Presidente Quim Torra ha dicho que no recomienda venir a Madrid, he cogido y he dicho 'Pa Madrid' y además me he venido con la hija pequeña”, subrayaba Revilla junto a Iñaki López. Pero, desde entonces, no han sido pocas las ocasiones en las que intervenía desde su casa. También mencionaba en aquella entrevista cuál fue el punto en el que se rompió su relación con Pedro Sánchez o apuntaba hacia ERC como motivo de la ausencia del Rey en Barcelona a finales de septiembre.

Wyoming desvela por qué Revilla desaparece de 'La Sexta Noche'

Precisamente este jueves anunciaba Cantabria elconfinamiento de la región durante, al menos, 11 días. El cierre de la región se producirá desde la pasada noche del jueves hasta el próximo lunes 9 de noviembre. Una noticia que el presentador de 'El Intermedio', el Gran Wyoming, enlazaba con la orden de Ayuso de solo confinar Madrid durante el puente de Todos los Santos.

“Señora Ayuso, sabemos que restringir las libertades va en contra de su ideología, pero entienda que es una situación excepcional. Si lo ha hecho hasta Miguel Ángel Revilla, y él también ha renunciado a uno de sus principios irrenunciables, aparecer cada semana en 'La Sexta Noche'”.

No obstante, aunque Wyoming haya dejado caer que el político no estará este sábado junto a Iñaki López, sí es cierto que, como en otras ocasiones, podrías participar en el espacio nocturno de La Sexta desde su casa y como videoconferencia. Por eso, no podemos bajar la guardia, nunca es seguro que el líder autonómico este descartado un sábado por la noche.