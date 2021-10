Wyoming aclara en 'El Intermedio' el motivo real por el que no tiene redes sociales: “Soy famoso”

El presentador de 'El Intermedio', José Miguel “El Gran Wyoming” Monzón, ha publicado un vídeo desde el plató del programa de La Sexta para explicar a la audiencia por qué no cuenta hasta ahora con redes sociales. No obstante, en marzo de 2020, cuando España ya estaba confinada a consecuencia del Covid-19, el comunicador aseguraba en la edición 'desde el salón' que, con el tiempo libre con el que contaba desde casa, había decidido abrirse una cuenta de Twitter.

Estoy echando mucho de menos socializar, soy incapaz de estar solo, lo paso un poco regular”, aseguraba Wyoming a su compañero, el humorista Dani Mateo. Sobre los términos y lenguajes de la 'red social del pájaro' el presentador bromeaba con los insultos que ya estaba recibiendo: “Hay uno que me fascina y no entiendo en absoluto. Es 'Wyoming pijopobre, me voy a hacer un collar con tus p*tas tripas”, se jactaba.

"No me importa que os expreséis libremente si eso os resulta liberador. Podéis insultarme todo lo que queráis, tenéis libertad absoluta", mantenía en la que era la primera entrega de 'El Intermedio desde el sofá'.









El motivo por el que Wyoming no tiene redes sociales



Y es que no sabemos si aquella confesión hace más de un año y medio correspondía a una broma o de verdad el humorista abrió por fin su perfil en Twitter para cerrarlo sólo unos meses después. En cualquier caso, ahora Wyoming ha decidido grabar un vídeo desde el plató de su programa para explicar los motivos de su desaparición de Twitter.

"Esto es un vídeo que hago simplemente para deciros que no tengo redes. Me dicen "a ver si mueves esto por Facebook", no tengo. Uno, por mi edad provecta, y no quiere decir que no las entienda, porque estoy todos los días navegando en internet y me gusta. Pero las redes sociales me pilla mayor porque vivo a contrarreloj, y como solo tengo una vida la quiero dedicar a otras cosas, y no voy a hacer una foto comiéndome un huevo frito para decirle a los demás que me estoy comiendo un huevo frito", explicaba el presentador de La Sexta sobre su rechazo a las social media.









Pero, sobre todo, Wyoming apunta al odio que emanan estas plataformas y los insultos que recibe. "Y luego hay una segunda parte, es que tengo muchos amigos, no necesito virtuales. Y la tercera es que soy famoso y, además, controvertido, me siento como un payaso que pone la cabeza para que le tiren tartas", concluía.





Wyoming, una figura polémica



Y es que, como el propio presentador de 'El Intermedio' reconoce, la suya es una figura polémica en el plano mediático, empezando por denuncias de los espectadores y siguiendo con sus problemas con Hacienda. A pesar de evitar cualquier escándalo fuera del plató, en 2012 se vio afectado por la campaña que lanzó que la Agencia Tributaria para investigar a los famosos que usaban empresas interpuestas para declarar sus ingresos. Además de una multa de 910.000 euros que recibió por parte de Hacienda en 2016, la que alegó diciendo que "los papeles los llevaba una gestoría".

Asimismo, también se le impuso una sanción de 163.006 euros por no declarar correctamente el IRPF de los ejercicios 2005 y 2006, y una liquidación con un importe de 403.915 euros. Tras el aviso, todas las cantidades fueron abonadas, lo que afirmó el comunicador a través de un comunicado, en el que reconocía estar "al corriente de pagos".









También, como consecuencia de la exhumación de Franco hace dos años, el presentador jugó con muñeco que simulaba ser el cadáver del caudillo dentro de un féretro en 'El Intermedio', lo que no gustó a los nostálgicos del Régimen.

Al sentirse ofendidos, decidieron tomar represalias y optaron por demandar al conductor del espacio de laSexta, incluso llamaron a "boicotear a la cadena" y mandaron que ningún representante de su Fundación acudiría más a los programas de Atresmedia.