Un voluntario de la vacuna de Oxford enmudece a Ana Rosa al interrumpirla y corregirla en directo

Este miércoles, la vacuna contra el coronavirus ha vuelto a acaparar el debate de 'El Programa de Ana Rosa'. Por este motivo, el espacio de Telecinco ha realizado una conexión en directo con Joan Pons, voluntario español en los ensayos de la vacuna de Oxford, quien ha provocado un momento incómodo para Ana Rosa Quintana.

Antes de dar paso al invitado, la presentadora le ha presentado y ha afirmado que Pons había recibido el placebo y no la vacuna, lo que ha remarcado como el motivo por el que el invitado se contagió de coronavirus.

"Es enfermero español, voluntario de la vacuna de Oxford, aunque le pusieron el placebo y lo cogió, porque era el placebo. Pero ahora ya... ¿ahora te vacunan, no te vacunan o tú vacunas? ¿Cómo va la cosa, Joan?", ha comenzado diciendo la presentadora del espacio de Telecinco.

"Hola, muy buenos días. Yo el placebo todavía no lo sé. Si usted tiene más información pues que me lo diga. Yo no sé si me han puesto el placebo o la vacuna", le ha contestado el enfermerdo nada más entrar en el directo, dado que parecía que la afirmación de la presentadora le había sentado mal.

Estas declaraciones han parecido sorprender a la periodista, quien se ha mostrado muy descolocada y no ha sabido qué decir, por lo que ha tardado en reaccionar: "Ah no, ah pues yo había entendido... igual algún periodista lo sabía y yo lo he leído". "No, no lo sabe nadie", le ha cortado Pons, muy tajante, aunque con una sonrisa.

"El domingo nos mandaron un email a todos los voluntarios que iban a hacer ese proceso de decir si tenemos la vacuna o el placebo. Y si me han puesto el placebo pues sí, me voy a vacunar porque lo importante es que nos vacunemos", ha declarado el sanitario.

Menudo zasca en toda la boca le da un voluntario de la vacuna a Ana Rosa Quintana Villareja, le dice que él era placebo y éste le contesta que eso no lo sabe nadie aún ���� pic.twitter.com/UyhzzTMu43 — ��️‍����Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳������️‍�� (@dsegoviaatienza) December 9, 2020

Los síntomas que sufrió Pons

Hace unas semanas, el enfermero comunicó que estaba sufriendo algunos síntomas tras ponerse la vacuna, pero que no había que preocuparse: "No estoy contagiado, el covid está intentando contagiarme. Falta saber si la vacuna es buena o es mi mismo cuerpo el que me defiende. No tengo fiebre, el único síntoma es la mucosidad, reacción normal a cualquier enfermedad. Es una reacción del cuerpo a cualquier virus".

"Al ver el catarro no me asusté, estaba convencido de lo que era. Cuando llamé a Oxford casi no llamo, pero me preguntaron si había perdido el olfato, y les dije que sí. Me tomé el antigripal y se me despejó la nariz. Mi consejo: si tienes la nariz taponada y te tomas el antigripal, si te vuelve el olfato no es coronavirus. Si no te vuelve el olfato, llama al hospital urgentemente", contó Pons para 'Fin de Semana' en COPE.