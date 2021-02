Vicente Vallés aclara si ha recibido toques de atención en Antena 3 por criticar al Gobierno: “No es novedad”

El presentador de Antena 3, Vicente Vallés, ha aclarado este viernes si ha recibido algún toque de atención desde sus jefes en Atresmedia a cuenta de las polémicas que ha protagonizado con Pablo Iglesias y Echenique en los últimos meses. Y es que, desde julio, el periodista se convirtió en una de las víctimas favoritas de Podemos a la hora de señalar a periodistas críticos con la formación morada.

Una polémica que estalló el pasado 7 de julio, cuando el vicepresidente segundo del Gobierno, en rueda de prensa de ministros, deslizó que había que “naturalizar los insultos”, en respuesta a los ataques desde redes a Vallés. El propio periodista y presentador de los informativos de Antena 3 le respondía con un dardo a los ministros socialistas, que se mantenían en silencio: “Ha hecho esa cita textual de insultos en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, rodeado de tres ministros socialistas, entre ellos la portavoz y el secretario de Organización del PSOE, y todo ello en Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno”.

Respuesta a los que le acusan de posicionarse

Ahora, en una entrevista con la revista Telva, respondía a varias cuestiones polémicas, como a las críticas que le señalan como a un periodista de derechas. Concretamente, Vallés tumba las acusaciones con un ejemplo muy concreto: “En la época de plena efervescencia de los casos de corrupción en el PP con la Gürtel, la Púnica, etc... hicimos Informativos casi monográficos sobre ellos y era el partido gobernante en ese momento. Había veces que se juntaban 3 o 4 resoluciones judiciales sobre 3 o 4 casos diferentes y eso llenaba el Informativo entero”, aclaraba el periodista de Antena 3.

“Pongo este ejemplo para que se entienda que es muy importante saber que la obligación profesional de los periodistas es poner el foco informativo sobre quien gobierna, independientemente de quién sea”, comentaba el periodista sobre los ataques que recibe. “Lo que ocurre es que hay gente a la que le molesta que sea así, porque el que está en el poder en ese momento es de "los suyos", deslizaba en referencia clara a Podemos.

Y un día más Vicente Vallés nos regala una dosis de periodismo de calidad.



Sublime. pic.twitter.com/OorapCysDa — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 7, 2020

Vicente Vallés aclara si ha recibido 'toques' en Antena 3

Pero quizás el momento más curioso de la entrevista ha llegado cuando le preguntaban si había recibido algún tirón de orejas de parte de sus jefes en Antena 3 a cuenta de sus comentarios en el informativo. Sorprendentemente, y a pesar de que lo ha negado, subraya que no es “ninguna novedad” recibir presiones. “No es ninguna novedad que los responsables de esta empresa, al igual que los de todas las empresas periodísticas, reciben llamadas”, comenta.

Eso sí, aclara: “Aunque yo en mis jefes siempre he encontrado un apoyo total. Además de que en todos los sitios en los que he trabajado, he puesto toda la responsabilidad profesional que he podido al servicio de mi trabajo”. Hay que subrayar que Vicente Vallés, antes de Atresmedia, ejerció como presentador durante años en Telecinco, donde precisamente conoció a su pareja sentimental. Ahora, Vallés disputa la audiencia de las noches a Pedro Piqueras mano a mano, en una remontada que se ha fraguado durante los últimos meses de la pandemia.