Vicente Vallés explica por qué Sánchez guarda silencio tras los ataques de los ministros de Podemos al Rey

El presentador de los Informativos de Antena 3, el periodista Vicente Vallés, ha analizado el papel que ha jugado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última polémica relacionada con las declaraciones de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y varios ministros de la formación morada sobre la ausencia del Rey en Barcelona y la famosa llamada que Felipe VI hizo al magistrado Carlos Lesmes para mostrarle su intención de haber acudido a esta cita.

El periodista ha explicado que Pedro Sánchez se ha mantenido al margen y no ha censurado las palabras de socios de gobierno, algo que desde varios sectores de la opinión pública se ha criticado, ya que para muchas personas las palabras de Manuel Castells o Alberto Garzón son un ataque directo a la Corona. En este sentido, Sánchez se ha dedicado

El análisis de Vallés sobre Sánchez

En este sentido, Vicente Vallés ha analizado la conducta que ha decidido tomar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aún no se ha pronunciado sobre este asunto que ha abierto una importante crisis institucional en nuestro país. "La duda era si Pedro Sánchez tomaría distancia de esas acusaciones de su vicepresidente, Pablo Iglesias, o de su ministro, Alberto Garzón. No ha sido así. Por el contrario, el presidente ha acusado a la oposición. Sánchez no ha desautorizado las acusaciones de sus ministros de Podemos al Rey y minutos después, Pablo Iglesias, desde el banco azul del Gobierno, ha insistido en su voluntad de alcanzar la república", ha explicado el periodista.

Vicente Vallés relata la jornada negra en el Congreso: Pedro Sánchez no desautoriza los ataques al Rey de sus ministros comunistas, éstos abogan por la república, Rufián insulta a Felipe VI y Batet lo permite y censura a la oposición.

Las polémicas palabras de los ministros de Podemos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y el de Consumo, Alberto Garzón, también han sido protagonistas del análisis de Vallés: "Después, el ministro de Justicia ha defendido que el Rey no viajase a Cataluña el viernes porque así se mantendría la convivencia entre los ciudadanos. El ministro Campo mantiene su tesis y el ministro Garzón también. Vuelve a hablar de la neutralidad que según defiende él ha sido rota por el Rey, y esta vez lo dice en sede parlamentaria".

Por último, Vallés se ha referido a las palabras de Gabriel Rufián, en las que identificaba a Felipe VI como un diputado de Vox en la Cámara Baja: "Todas estas afirmaciones sobre el Rey, las del vicepresidente y las de sus ministros, figuran ya en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, y también queda para la historia de la cámara esta otra acusación de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, y socio de Sánchez en la coalición".

