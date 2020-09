El recado de Vicente Vallés a Sánchez por todos los 'regalos' que ha hecho al independentismo catalán

El director de los Informativos de Antena 3, Vicente Vallés, ha analizado las últimas informaciones relacionadas con la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de acelerar los plazos para permitir el indulto de los políticos independentistas en prisión por motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017.

Como es habitual en el espacio informativo, el periodista ha querido remarcar algunas de las claves que están detrás de este gesto del Ejecutivo socialista con el independentismo catalán: "El golpe de efecto de hoy no es cualquier cosa. Ha consistido en colocar una pieza más en el puzzle de efectos afectuosos que de vez en cuando Pedro Sánchez dedica a los independentistas. El ministro de Justicia ha desvelado que el Gobierno va a tramitar de inmediato el indulto a los condenados por sedición".

La lista de 'regalos' de Sánchez citada por Vallés

Pocos instantes después, el presentador de Atresmedia ha señalado que tramitar estos indultos no significa de forma que se concedan, pero forma parte de un conjunto de detalles que Vallés ha querido subrayar: "Tramitar indultos no significa de forma directa concederlos, pero anuncia ese trámite en sede parlamentaria, y sin que nadie se lo haya preguntado, poniendo de manifiesto que el Gobierno quiere mandar un mensaje amistoso a los independentistas. Y ese mensaje coincide con otros. Por ejemplo, proponer una rebaja en las penas por sedición, abrir una investigación a dos de los fiscales del juicio del 1 de octubre, que el Rey no vaya a Barcelona a un acto de la Judicatura o conceder protagonismo político a Bildu como ha hecho esta tarde la vicepresidenta Carmen Calvo".

Críticas al Gobierno por esta decisión

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que es de una "extraordinaria gravedad" que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda conceder indultos a los condenados por sedición por el 1-O y ha anunciado que si llegan a aprobarse su partido recurrirá al Tribunal Supremo. Aunque ha dicho que su formación ejercerá una oposición "firme" para "parar" la "degradación institucional" que se está produciendo en España, ha animado a "partidos de ámbito regionalista y nacionalista" a alzar la voz y denunciarlo.

"Si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España", ha afirmado Casado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés' comenzará la próxima semana.

Por su parte, la diputada y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha llamado este miércoles a los españoles a protestar con fórmulas diferentes a las manifestaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su intención de indultar a "los golpistas" del 1 de octubre.

En un nuevo vídeo de su canal de Youtube, la exportavoz popular ha lamentado el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que la próxima semana comenzarán a tramitarse los indultos para los condenados en el juicio del 'procés' y ha pedido que esto no quede impune. Así, ha llamado a buscar "fórmulas de movilización alternativas" a las manifestaciones en la calle, que no se aconsejan en un momento de pandemia como el actual, para protestar ante esta "concesión" del Gobierno a los presos soberanistas del 'procés' y defender "la democracia y la decencia".

