Vicente Vallés zanja la polémica que le relacionaba con Ayuso y las elecciones de Madrid: "Por resolver dudas"

El presentador de la segunda edición de los Informativos de Antena 3 de lunes a viernes, Vicente Vallés, ha querido dejar claro cuál va a ser su verdadero papel en las elecciones a la Comunidad de Madrid, que se celebran el próximo 4 de mayo, martes.

El periodista, sensiblemente crítico con las últimas medidas del Ejecutivo nacional, se ha vuelto en una de las personas más reconocidas a nivel nacional por tal hecho. Algo que él en más de una ocasión ha reconocido que no le importa.

Elecciones del 4-M: Ayuso contra Iglesias

Las elecciones de mayo son, sin duda, uno de los comicios más esperados dentro de la política madrileña y también de la española. La candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la política que con más dureza ha rechazado algunas de las ideas, en materia sanitaria, han venido por parte del Gobierno de España.

Un enfrentamiento que ha sabido rentabilizar electoralmente, ya que los últimos sondeos le sitúan como la primera fuerza en número de votos y de escaños. Sin embargo, parece poco probable que vaya a conseguir presidir la Puerta de Sol sin el apoyo de Vox, que las encuestas le sitúan en tercer o cuarto puesto. Estos comicios, planteados en clave plebiscitaria, van a encontrarse con la implicación de Pablo Iglesias. El líder de los morados ha dejado su escaño en el Congreso, y esta semana hará lo mismo con su puesto en el Gobierno, para poder enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso.

Los sondeos no le daban buenos resultados a su formación, ya que estaba a punto de desaparecer del mapa político regional. Sin embargo, la incorporación de Pablo Iglesias a la campaña ha dado un aire de respiro a Unidas Podemos, ya que desde que anunciara su candidatura las encuestas ya le dan más de un 5% de barrera legal para poder tener representación. La única formación que a día de hoy parece no llegar a tal porcentaje de voto es Ciudadanos, después de que el partido haya cambiado su candidato hace escasas horas.

El papel de Vicente Vallés en las elecciones

Este contexto ha hecho que las expectativas de lo que pudiera ocurrir en un debate electoral han incrementado. "Estamos recibiendo numerosas peticiones de debates electorales y, por respeto a medios e instituciones que nos los solicitan, nos encantaría asistir a todos. Pero es imposible. Isabel Díaz Ayuso sólo acudirá a un debate esta campaña. Gracias a todos", afirmaban fuentes cercanas a la presidenta regional.

Es aquí donde entra el papel de Vicente Vallés. Según varios medios de comunicación, la presidenta regional habría optado por acudir a un debate moderado por el presentador de Antena 3 y no en el de Telemadrid, aunque desde la cadena pública este mismo sábado han aclarado que ellos no tenían constancia de tal hecho: "No tenemos noticia de que no vaya a venir, seguimos trabajando con la previsión de que lo haya".

Por resolver las dudas que alguien pueda tener:

1. Nadie me ha propuesto moderar un debate en Madrid (ni tengo la más mínima intención de hacerlo)

2. He preguntado a los compañeros de la Academia de la Televisión y nadie les ha propuesto organizar ningún debate. — Vicente Vallés (@VicenteVallesTV) March 27, 2021

Por ello, ante el revuelo causado, ha tenido que ser el propio Vicente Vallés el que ha tenido que aclarar cuál es su papel de cara a las elecciones madrileñas. "Por resolver las dudas que alguien pueda tener: 1. Nadie me ha propuesto moderar un debate en Madrid (ni tengo la más mínima intención de hacerlo) 2. He preguntado a los compañeros de la Academia de la Televisión y nadie les ha propuesto organizar ningún debate", ha expuesto en sus redes sociales este sábado, dejando claro cuál va a ser su papel de cara a estos comicios.

