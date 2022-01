Un científico de renombre mundial señala lo que ómicron ha hecho en Portugal: contagios y fallecidos

La variante ómicron ha hecho que un pequeño sector de la población haya puesto en duda la efectividad de las vacunas contra el coronavirus. Los contagios por el virus, completamente desbocados en gran parte del mundo, han hecho que los fantasmas de las olas anteriores vuelvan a reavivarse.

Las grandes farmacéuticas ya trabajan para conseguir dar con una vacuna que pueda aumentar la protección frente a esta mutación. Ahora, sin embargo, los Gobiernos de todo el mundo tratan de agilizar la vacunación para evitar el avance de ómicron.

El caso de Portugal, explicado por el investigador Eric Topol

El investigador americano Eric Topol ha querido dejar claro a través de su cuenta de Twitter qué ocurre "cuando uno de los países mejor vacunados del mundo recibe ómicron" y ha puesto como ejemplo el caso de Portugal, prácticamente ha vacunado ya al 90 por ciento de la vacunación. Para explicar el comportamiento de esta variante, con los índices de vacunación tan altos, ha empleado varios gráficos diferentes para poder representarlo.

En el primer de ellos, se puede apreciar cómo aumentan significativamente los casos de covid-19. De hecho, Portugal está notificando la mayor cifras de contagios por el virus desde marzo del año 2020, según los datos arrojados por 'Our World in Data'. No obstante, el gráfico que mejor representa la protección de los ciudadanos frente a esta variante puede verse en las cifras de fallecidos, que claramente han disminuido en comparación con las cifras de otras olas.

What happens when one of the best vaccinated (90% total population) countries in the world gets Omicron?

A continuación, el investigador se ha centrado también en las cifras de hospitalizaciones por pacientes con covid-19. En este caso, en el segundo gráfico Topol ha querido comparar la situación de Estados Unidos y Portugal. En el primer país, con un 62% de población total vacunada y un 21% de la población con una dosis de refuerzo, tiene una tasa de hospitalización muy alta. No obstante, si tenemos en cuenta las cifras de vacunación de Portugal, con un 90% de la población con la pauta completa y un 34% de los ciudadanos con la dosis de refuerzo, ha conseguido contener mejor la variante ómicron, tanto en el número de fallecidos como en el número de hospitalizaciones.

Hospitalizations, with comps (note vs US at 62% vaccinated, 21% boosted)

Estos gráficos, por lo tanto, evidencian que los vacunados frente a la covid-19 son capaces de resistir mejor frente a la variante ómicron que aquellos con tasas de vacunación más bajas. Si bien es cierto que el número de contagios sigue siendo realmente alto, la efectividad de las vacunas a nivel general puede apreciarse en el número de fallecidos y en el número de hospitalizaciones.

De hecho, para reafirmar este razonamiento, el investigador quiso responder a un usuario de Twitter, en el que hablaba del caso de San Francisco, que está notando una gran presión en los hospitales a pesar de estar "bien vacunada y reforzada", en cuanto a las dosis de refuerzo. "Con ómicron, incluso las tasas de vacunación y de refuerzo en San Francisco (una ciudad modelo en Estados Unidos), no son lo suficientemente altas", ha respondido Eric Topol. A continuación, ha añadido que no hay suficiente gente vacunada todavía.

With Omicron, even the rates of vaccination and boosters in SF (a US model city) aren't high enough

Plenty of unvaccinated people, still

No booster: ~50% protection vs hospitalization (@UKHSA) vs ~90% with