El verdadero motivo por el que Flipy decidió abandonar 'El Hormiguero': "Me costó"

'El Hormiguero' es uno de los programas más vistos y longevos de la televisión. El programa de las hormigas se estrenó como un formato semanal en 2006 y, actualmente, domina el prime time de lunes a jueves, incluso haciéndose con el 'Minuto de oro' en varias ocasiones. El espacio presentador por Pablo Motos se despidió de su 15º temporada con 2.8 millones de espectadores de media y 16.6% de cuota, sus datos más altos hasta la fecha. De la misma manera, ha comenzado la nueva temporada con un 16.7% de share y sorprendiendo, cada noche, a sus espectadores.

Por este motivo, por el programa han pasado incontables colaboradores y son muy pocos los que siguen desde sus inicios. Otros pasaron de manera fugaz y otros anunciaron su marcha de manera repentina tras varios años formando parte del equipo, como fue el caso de Raquel Martos, Flipy, Jandro, Toño, Pablo Ibañez (El Hombre de Negro), J. J. Vaquero, Silvia Abril, Elsa Punset, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Cristina Pedroche o Anna Simón, entre otros.

Hasta el momento se desconocía por qué Flipy decidió despedirse del programa de Antena 3. Un paso que resultó ser muy llamativo, ya que fue un formato que le dio gran reconocimiento de cara al público, convirtiéndose en un divertido y mítico personaje televisivo frente la sección de ciencia de 'El Científico loco'. Sin embargo, el propio Flipy ha aclarado el motivo por el que se decantó en dejar a Trancas y Barrancas, en una entrevista para COPE.

"Llegó un momento en el que estaba muy cansado y tenia que decidirme, si quería estar delante o detrás de las cámaras. Me interesaba más, como crecimiento profesional, la parte de estar detrás de las cámaras. Lo estaba disfrutando mucho, tenía mucha suerte de trabajar con gente que yo admiraba y tenían mucho talento", ha comentado el productor en la mencionada entrevista.





"Yo creía que tenía que evolucionar"

"'El Hormiguero' te exigía una dedicación muy grande porque eran todos los días de la semana, una sección que funcionaba bastante bien y dentro de un programa que ya de por sí es exigente. Además, en paralelo, yo estuve haciendo muchas otras cosas. Entonces, al final, las horas del día dan para lo que dan. Yo creía que tenía que evolucionar. Y la manera de evolucionar que yo quería, al menos a nivel profesional, era crear historias, producir y estar en el otro lado. Y también pensé que tenía que frenar un poco la exposición pública", ha agregado.

Asimismo, ha reconocido que le "costó" despedirse porque "fueron mucho años" y terminaron formando una familia: "Yo ya había trabajando con ellos en la radio. Con lo cual, 'El Hormiguero' de antes, éramos una familia. Cuando estábamos en la radio y salió la oportunidad de hacer 'El Hormiguero', que al principio era semanal, lo grabábamos los sábados en Barcelona y se emitía los domingo. Nos íbamos los jueves a un local de Madrid y allí probábamos el programa. Entonces, nos íbamos a un local y probábamos el monólogo de Pablo, 'Las Revistas', que era la sección de Juan y Damian, Raquel probaba cosas... El viernes, repasábamos guion, el sábado ensayábamos y el domingo lo grabábamos. Es decir, éramos una familia, de 12 meses del año estábamos 10 juntos".

"Me divertía mucho y había una gran parte del programa, al menos de lo que yo hacía, de improvisación. Pablo tenía claro cuál era mi experimento y cómo se hacía técnicamente, pero no tenía ni idea de si yo iba a aparecer con un loro en la cabeza o si no iba a aparecer. Entonces, esa parte molaba mucho porque, realmente, jugábamos a eso. Y esa capacidad de improvisar y sorprendernos nosotros en el día a día del programa, hacia que te lo pasaras muy bien. Además te proporcionaba un nivel de adrenalina, antes de salir, que era una pasada... Había a veces que estaba la cámara enfocando a un plano fijo, pendiente de si iba a estallar una botella o no, y nosotros no teníamos ni idea de si eso iba a estallar o no. Entonces, nosotros estábamos como el público en casa. Nos lo pasábamos muy bien. Pero, como todo, el programa y todo el mundo tiene que evolucionar", ha reconocido el cómico.

A pesar de su marcha, no se lleva mal con quienes fueron sus compañeros y cree que "Pablo Motos es un excelente profesional". "Trabajar con mis compañeros, con todos, es con lo que me quedo. Fue una experiencia, vital y profesional, super bonita", recuerda. No obstante, cree que "volver a 'El Hormiguero' no tiene mucho sentido", ya que se encuentra en otra etapa profesional.