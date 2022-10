Vanesa Romero cuenta el duro momento que vivió cuando intentaba entrar en su casa: "Me asusté"

'La gran confusión' es un talk show en el que el humor está garantizado por las historias imprevisibles que cuentan los invitados famosos. Este espacio permite conocer algunas de las anécdotas más personales de muchos de los personajes más relevantes del panorama actual. En esta ocasión, Juan Soto Ivars, Vanesa Romero, Judit Mascó y Edu Galán fueron los invitados de la noche.

Esta vez, el espacio de Televisión Española puso sobre la mesa un tema que nos afecta a todos. Los presentes en el plató debatieron sobre los vecinos y todos parecieron tener muchas anécdotas en relación a esto, dado que todo el mundo tiene vecinos. Es por esto por lo que las anécdotas salían solas en el plató, ya que todos tenían muchas cosas que contar.

Como consecuencia, se propuso a los invitados participar en un juego en el que debían contar una historia de esta temática, ya fuese real o inventada, y después debían adivinar si realmente había sucedido. Los invitados no dudaron en compartir algunos recuerdos, aunque otros echaron mano de la imaginación.

No obstante, fue la historia de la actriz de 'La que se avecina' la que más sorprendidos dejó a los presentes en el plató. Según contaba al intérprete, el pasado mes de julio se estaba preparando para salir de casa, cuando, de pronto, alguien empezó a llamar a la puerta con mucha urgencia.









"Me empecé a asustar porque no lo conocía"



Romero no esperaba a nadie, por lo que se extrañó y se decantó por ser prudente antes de abrir la puerta sin comprobar antes de quien se trataba. "Miré por la mirilla y vi a un señor un poco perjudicado. Me empecé a asustar porque no lo conocía", confesaba la actriz al respecto.

"Siguió llamando, mis perros ladraban y yo rezaba para que no me sonara el móvil. No quería que supiera que yo estaba dentro", agregaba, haciendo referencia a que aquel hombre no aceptaba un 'no' como respuesta y no dejó de llamar para intentar entrar en el piso de la actriz.

No obstante, pasado un raro, el señor desistió al ver que nadie le abría la puerta. Entonces, aquel misterioso hombre se fue al portal de enfrente para repetir la misma operación con otros habitantes y llamar al timbre con la misma insistencia. No obstante, nadie le abrió la puerta.

"Se bajó los pantalones y los calzoncillos y se puso a hacer sus cosas en el felpudo. Le dio un apretón al hombre y yo me quedé perpleja", contaba la intérprete al respecto, confirmando que se quedó tan en shock que no supo qué hacer ni cómo reaccionar ante esa situación tan extraña. Los presentes se quedaron muy sorprendidos, pero lo estuvieron todavía más cuando Romero afirmó que se trataba de una historia real.