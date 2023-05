"UPA Next" regresa con una nueva generación dispuesta a "darlo todo"

Silvia García Herráez

La ficticia escuela de baile Carmen Arranz que dio a conocer a estrellas emergentes como Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz o Mónica Cruz en "Un paso adelante", vuelve a abrir sus puertas este domingo en Atresplayer Premium con "UPA Next", donde nuevas generaciones de bailarines llegan dispuestos "a darlo todo".

"Estos nuevos chicos vienen pisando fuerte, muy preparados y eso también es gracias a tecnologías como Tik Tok, donde la gente graba coreografías, las sube inmediatamente y se las aprende. Ahora hay mucha cultura del baile y de la danza, en comparación con nuestra generación", destaca a EFE la también cantante Beatriz Luengo sobre la serie.

En esta línea, Miguel Ángel Muñoz considera que la serie -que pasó por el Festival de Canneseries- regresa en el momento justo, porque "las redes sociales han hecho que mucha gente pueda mostrar su talento desde casa y que haya mucho más interés por este tipo de arte".

Ya hace veinte años el formato fue un éxito no solo en España, sino en países como Francia -donde fue un fenómeno- y toda Latinoamérica, donde también tuvo enorme relevancia el grupo UPA Dance, que formaron los actores protagonistas.

Ahora, Cruz, Muñoz y Luengo vuelven para dar vida a sus populares personajes, Silvia, Rober y Lola, en el papel de profesores que forman a los nuevos alumnos de la escuela, de los que saldrán los elegidos para ser los nuevos protagonistas de un musical que narrará la vida del grupo "UPA Dance".

"Llevábamos mucho tiempo haciendo ruido para ver si alguien se daba por aludido y ponía este proyecto de nuevo en marcha -recuerda Luengo-. Yo llevaba tiempo esperando a que llegara este momento, así que cuando me llamaron por teléfono para proponérmelo, no me lo pensé dos veces", añade Mónica Cruz.

Muñoz afirma que, a diferencia de sus compañeras, él no se veía "para nada", pero ahora que es una realidad está contento de haber dicho que sí, "porque realmente la serie lo merece", asegura.

"Me costó mucho decir que sí, porque quería que fuera un producto nuevo, no quería volver a hacer algo a lo que le tengo mucho respeto. Partiendo de eso, cuando me llegaron los guiones y los leí, me enganché y entré directamente en el proyecto", confiesa.

Además de presentar una nueva generación, "UPA Next" también ha dado un salto en cuanto a calidad técnica, cosa que Luengo agradece: "Nuestros personajes han evolucionado y crecido como nosotros, tanto personal como profesionalmente, y en este sentido nos han permitido hacer cosas que hace 20 años no podíamos", aclara.

"Yo estoy súper feliz de que me haya dejado componer canciones para mi personaje, que me hayan dejado tocar el piano y cantar; y Mónica se ha marcado unos bailes con flamencos con el cajón impresionantes", agrega.

El elenco clásico de la saga se ve arropado por jóvenes actores de la nueva generación que ejercen de alumnos en la nueva Carmen Arranz, y entre ellos destacan Mónica Mara, Quique González o Marc Soler, quienes confiesan que el rodaje ha sido "duro, intenso, pero muy bonito".

"Ha sido un 'currazo' porque se han tocado todos los estilos de baile y había que llevarlos a la perfección, desde el flamenco hasta lo urbano; todo eso sumado a la interpretación y al canto", detalla Soler.

Además, el reparto se completa con Claudia 'La Chispa', Almudena Salort, Marc Bertriú, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego, para una serie cuyo primer capítulo se podrá ver el próximo jueves también en Antena 3.