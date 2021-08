Uno de los rostros más conocidos de TVE, preocupado por lo que acaba de decir la cadena

TVE se enfrenta a la nueva temporada televisiva con un parrilla llena de cambios. "Renovación completa", ha asegurado José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española.

Ana Blanco y Carlos Franganillo seguirán al frente de la edición de mediodía y noche diaria, mientras que Lara Síscar lo hará los fines de semana junto a Diego Losada. Asimismo, los informativos matinales contarán con la presentación de Alex Barreiro y Sirun Demirjian. Por otro lado, Lluís Guilera e Igor Gómez pasarán al '24 horas' y Xabier Fortes se mantendrá en 'La noche en 24 horas'.

"Ahora se inicia una nueva etapa y no sólo una temporada de gobernanza llena de expectativas e ilusión y en la que se van a mezclar tradición, modernidad y un impulso hacia el futuro que nos merecemos nosotros y merece la ciudadanía", ha remarcado el presidente en la presentación del equipo de Informativos para 'El Mundo'.

"El eje central es proporcionar una oferta que se adapte a las necesidades y formas de consumo, que se verán reforzadas con análisis, reportajes, entrevistas y la realidad virtual. El objetivo es presentar una propuesta centrada en la recuperación económica, mirada hacia los jóvenes, un planeta más verde, la cultura y la ciencia", decía por su parte Esteve Crespo, el nuevo director de Información, para el mencionado medio.

De la misma manera, tanto el presidente como el director han afirmado que Televisión Española presentará también "un debate sobre actualidad en prime time", al igual que dará más protagonismo a "los centros territoriales, el equipo de datos, la unidad de verificación" y la plataforma RTVE Play como "una manera de organizar y encontrar contenidos informativos de calidad".









La reacción de Miguel Ángel Idígoras

A raíz de esto, Pérez Tornero ha explicado que cree que la mencionada plataforma también favorece a la cadena al analizar el número "real" de espectadores de TVE, dado que se ha mostrado muy crítico con el actual sistema de medición de audiencias, incluso ha puesto en duda su "fiabilidad".

"Yo me pregunto en voz alta cuál es la importancia de los estudios de audiencia... No hay que sacralizar las audiencias como el único dato para valorar la calidad de un producto. Hay que hacer periodismo de calidad y no maximizar la audiencia al servicio de los anunciantes", agregaba tras poner sobre la mesa "la posibilidad de establecer nuevos indicadores" porque "los actuales ya no sirven" para medir la audiencia.









Estas declaraciones han sido muy criticadas por uno de los rostros más reconocidos de la propia cadena. Miguel Ángel Idígoras, reportero y conocido ex corresponsal de TVE, es quien se ha pronunciado al respecto. Ya es habitual que el comunicador se encuentre en el entro de las polémicas por sus llamativos comentarios sobre la cadena pública a través de las redes sociales.

"El primer síntoma de preocupación en Tve es que la dirección diga que las audiencias no son de fiar y que lo importante es la calidad", comentaba desde su cuenta oficial de Twitter, haciendo referencia a las declaraciones de Pérez Tornero durante la presentación del equipo de Informativos.

