Una reportera de Telecinco corta la grabación y abronca a un espontáneo: "¿Tiene 5 años?"

Momento complicado el que ha tenido que vivir una cámara de Telecinco este miércoles mientras realizaba su trabajo junto a una reportera en las puertas del Hospital del Mar en Barcelona mientras preparaban la conexión en directo o se encontraban realizando un 'falso directo' para enviárselo a los Informativos de Mediaset.

La reportera se encontraba en posición para explicar su crónica cuando un ciudadano aparecía por detrás y hacía un gesto detrás de la reportera y delante de la cámara. El gesto fue articulado con la mano izquierda hacia arriba, copando toda la atención de pantalla y despertando en la cámara un enfado que no dudo en hacer saber al protagonista de esta historia. Tras avisar a su compañera, la cámara se dirige al ciudadano en los siguientes términos: "¿Qué tienes, 5 años? Por favor, estamos trabajando".

Hoy teníamos prisa y @__gins_ ha decidido dar una lección a los que nos molestan cuando grabamos en la calle ???? (??) pic.twitter.com/IYw4Qwv5VW — Elena, un placer (@elenagodessart) June 9, 2021

Tras elevar el tono de la discusión, el hombre que había parecido por sorpresa delante de la cámara defiende que no sabía que era una cámara: "No sabía que era una cámara". Después le ha pedido a la operadora de cámara "que no fuese tan estúpida", palabras que han despertado el enfado aún mayor de la trabajadora de Telecinco. "Estoy harta de la gente, qué pasa que tiene tres años". Tras este encontronazo y el intercambio de algunos insultos por las dos partes, la reportera ha pedido seguir con el trabajo que estaban desarrollando antes de que apareciese este espontáneo.

El trabajo de un reportero a veces es muy complicado y en ocasiones los espectadores acudimos a escenas en las que casi es imposible que desarrollen su trabajo. En las últimas semanas lo hemos podido ver en Barcelona con varios periodistas de La Sexta, que se han visto muy negros para poder informar sobre los botellones y aglomeraciones que se producían en la ciudad condal durante los fines semana.

Pero, hace unos meses, un caso llamó bastante la atención. Fue el del periodista de TVE Adrián Arnau, que durante las fechas navideñas tuvo muy complicado informar desde la Puerta del Sol.

Durante el periodo de tiempo que dura la conexión se puede ver como el reportero es molestado, incluso en algunos momentos bloqueado, por una serie de ciudadanos que tiene como único objetivo saludar a la cámara. Este hecho hizo que se complicara la conexión, e incluso en algunos momentos se puede ver como la cámara se queda sin señal. Una difícil situación para hacer periodismo que el propio reportero ha denunciado a través de su cuenta oficial de Twitter. "Querían salir en la tele y hoy lo han conseguido. El problema es que, por el camino, se han cargado el directo: gritos, empujones, aspavientos, tirones. Resultado: todo termina fallando. Y el trabajo de muchos tirado por la borda. Nos matáis cuando hacéis esto, en serio".

Querían salir en la tele y hoy lo han conseguido. El problema es que, por el camino, se han cargado el directo: gritos, empujones, aspavientos, tirones...

Resultado: todo termina fallando.

Y el trabajo de muchos... tirado por la borda. Nos matáis cuando hacéis esto, en serio. pic.twitter.com/IeYVieSjII — Adrián Arnau (@adrian_arnau) December 19, 2020