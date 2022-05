Una reportera, 'a cuadros' por lo que le ha soltado una niña sobre las fiestas de su pueblo: "¿Verdad?"

España ha vivido este fin de semana varios días de fiesta. El buen tiempo y el puente de mayo ha sido aprovechado por muchos ciudadanos para viajar, para moverse por el territorio y para disfrutar algunos días de celebración.

Así ha sucedido en Canillas de Aceituno, un municipio de más de 1.500 habitantes en la provincia de Málaga, que este fin de semana ha celebrado el Día de la Morcilla. Al igual que ha ocurrido con otras tantas fiestas, Canillas ha estado dos años sin poder celebrar la festividad como consecuencia de la pandemia de coronavirus ha sido este año cuando, finalmente, ha permitido a todos sus habitantes salir a las calles para celebrar su Día de la Morcilla.





De hecho, el alcalde del municipio, Vicente Campos, ha asegurado a la televisión local, Axarquía TV, que a causa de estos años de pandemia, este 2022 han tenido "una afluencia de gente tremenda, estamos muy contentos".

No obstante, uno de los momentos más llamativos corrió de la mano de la hija del alcalde, que fue entrevistada en televisión y su respuesta no dejó indiferente a nadie. De hecho, se podría decir que su breve intervención en televisión ha causado furor en las redes sociales.





Una reportera, 'a cuadros' por la respuesta de esta niña sobre las fiestas de su pueblo

La pequeña, ante el micrófono de la televisión local, protagonizó un momento que se ha hecho viral en las redes sociales. Tras asegurar que su nombre era Sofía, la reportera quiso hacerle la primera pregunta: "¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo?".

Ella, claramente emocionada, respondió de forma sincera: "La morcilla". La reportera, que no parecía haber escuchado a la niña, le preguntaba: "La música, ¿verdad?". Esta reacción de la periodista dejó descolocada a Sofía. "¿El qué?", respondía ella.





Como no podía ser de otra forma, la respuesta espontánea de Sofía ha conquistado las redes sociales y decenas de usuarios han querido comentar esta reacción. "Sofía nos encanta", escribía un usuario. Mensajes similares han sido compartidos por los usuarios de redes sociales. "Un 10 a Sofía", "Sofía siempre en mi equipo" o "Esta sería mi respuesta si me preguntaran a mí" han sido otros de los mensajes que ha recibido la respuesta espontánea de la pequeña.





"Es la fiesta de la morcilla de su pueblo y Sofía lo sabe: hay que promocionarla", asegura otro usuario. Además, agrega: "Cuando no oye lo que le pregunta la periodista, dice: "¿El qué?". No dice: "¿Lo qué?". Sofía es culta. Sofía es inteligente y sabe que hay que preguntar si no has entendido algo bien. Sed como Sofía".