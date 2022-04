Morcilla, un superalimento: Estas son las propiedades que tiene y así puede mejorar tu salud

Comer es uno de los mayores placeres que tiene el ser humano. Con la multitud de alimentos que tenemos a nuestro alcance y todas las combinaciones que se pueden crear para realizar platos exquisitos, además de que es una necesidad básica para mantenernos fuertes y con vida. Sin embargo, para tener un buen estado de salud, sabemos que hay que llevar una dieta equilibrada y saludable, así como no excedernos con los antojos y la comida basura. Los expertos en medicina y nutrición han recalcado multitud de veces que, para mantenernos sanos, debemos comer bien, hacer ejercicio físico regularmente y dormir correctamente.

El sobrepeso es una de las enfermedades que trae consigo la mala alimentación y que está afectando cada vez a más población en todo el mundo, además, pueden aparecernos otras patologías graves. Por este motivo, debemos ser conscientes de lo que comemos y conocer bien cuáles son las propiedades de los alimentos. Y no podemos decir que en España no gozamos de un montón de alimentos típicos que son, también, saludables. Este es el caso de la morcilla, uno de los más conocidos en todo el mundo por su rico sabor y su aplicación en varios platos originales españoles.

Propiedades beneficiosas

Pero es que también es un "superalimento", concepto que se ha generado en los últimos años para catalogar a los alimentos que proporcionan varios beneficios en la salud de los individuos. Se prepara con sangre de vaca o cerdo, condimentada con especias, arroz, cebolla o incluso migas de pan (depende de la utilidad que queramos darle a la morcilla). Resulta que, a pesar de que muchos lo consideran un alimento no saludable, posee altas concentraciones de vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B12, E), así como minerales: hierro,calcio y zinc (entre otros).

Con todo este conjunto de propiedades, la morcilla se convierte en un alimento que ayuda al sistema inmune y lucha contra la anemia. No obstante, estas no son las únicas propiedades positivas que tiene la morcilla, ya que también posee un elevado contenido en proteínas. Esto sirve para el desarrollo de nuestra musculatura y previene de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, por lo que muchos conocemos la morcilla es por su alto nivel de colesterol. Por este motivo, se recomienda no consumir frecuentemente, si no con moderación, para poder adquirir el resto de beneficios que tiene.