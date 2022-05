Una protagonista de 'La que se avecina' confiesa su difícil momento personal: "Mi maltratador"

Carlota Boza es una de las actrices más queridas de nuestra televisión, ya que la hemos visto crecer en la pantalla como la hija de los Cuquis en 'La que se avecina' desde que tenía tan solo cinco años. Hace unas semanas, la actriz impactó a la audiencia al confesar que había sufrido malos tratos.

"Hoy ha tocado. He mirado a los ojos a mi maltratador después de casi 8 años. Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver que realmente puedo con todo", desvelaba entonces desde su cuenta oficial de Twitter.

"La verdad es que hoy no me apetece hablar sobre el tema, pero igual más adelante sí que cuento algo. Ahora mismo está todo como muy reciente. Entonces, me lo reservo. Aunque sí me gustaría decir que he recibido muchísimo apoyo, en mis redes sociales, del público en general y de mis amigos. Sobre todo, de los que son más recientes y no sabían algunos temas de mi vida", señalaba

Asimismo, reconoce que está recibiendo mucho apoyo tanto de sus seguidores como de sus seres queridos. Incluso mucho le han agradecido su publicación para dar visibilidad a este tipo de casos. "Me han dicho que con esto se puede ayudar y, sinceramente, yo espero que la gente vea que se puede", revelaba.





"Es duro perdonar a quien te ha maltratado"



No obstante, desde entonces no había vuelto a pronunciarse. Ahora, durante su asistencia a un evento en Madrid y rodeada por compañeros de profesión, la joven ha hablado por primera vez para afrontar este complicado episodio personal que ha tenido que vivir. "Es duro perdonar a quien te ha maltratado, pero cuando le tienes lejos, es mejor", confesaba. "Yo no guardo rencor hacia nadie. Ni odio a ninguna persona. No tengo ningún peso en el hombro", apunta.

"Yo hubiera estado igual si no lo hubiera comentado, como si sí. Pero era algo importante para mí y no me parecía mal decirlo", agregaba, dejando claro que, aunque se ha sentido más libre expresando lo que vivió, exponer su caso no ha cambiado para nada su situación.

A pesar de ello, la joven actriz tiene claro que va a seguir para adelante con su vida. Seguirá compaginando su trabajo en la interpretación con sus estudios universitarios y, además, ya está planeando cuáles serán sus vacaciones de este verano: "En verano voy a ir a un montón de festivales y no sé... Todavía estoy organizándome. ¡Lo mismo me voy de vacaciones yo sola!".