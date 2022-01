Una invitada frena 'El Hormiguero' con su inesperada pregunta personal a Pablo Motos

Pablo Motos ha arrancado la semana en 'El Hormiguero' recibiendo a la actriz española Natalia Verbeke, que ha presentado su nuevo proyecto, la serie de Movistar Plus, 'Todos mienten'. En este sentido, Verbeke ha mostrado su alegría por esta nueva producción, que se estrenará el próximo 28 de enero y contará con solo seis capítulos.

Imitando el hilo conductor de la serie, Pablo Motos ha propuesto a a la actriz un juego sobre verdades y mentiras. En el turno en el que le ha tocado al presentador de 'El Hormiguero' contestar, Pablo Motos ha tenido que hablar alto y claro sobre cuál es su verdadera relación profesional con Will Smith, el actor norteamericano que ha visitado muchas veces el plató de 'Trancas y Barrancas' y con el que Pablo Motos mantiene una estrecha relación de amistad.

"¿Eres socio de Will Smith?", preguntaba Verbeke ante la sorpresa de Pablo Motos, que se ha visto obligado a desvelar toda la verdad respecto a esta cuestión, antes de la respuesta, la propia actriz pedía a Pablo Motos que no se enfadara con la pregunta: "No me odies".

"A ver, técnicamente sí. Lo que pasa es que nunca vendimos el programa, pero teníamos una sociedad y yo tengo un contrato en el que firma Will Smithy también está mi firma", explicaba el presentador.

No es la primera vez que Pablo Motos hace referencia a este capítulo de su vida junto a Will Smith. Los distintos encuentros entre el presentador y el actor, a lo largo de tantos años, han derivado en una amistad que incluso derivó en ciertos proyectos profesionales entre ambos. Así lo reconocía el propio Pablo Motos en el canal de YouTube 'El sentido de la birra', donde destapó que incluso hicieron una empresa para vender el programa lejos de nuestras fronteras: "Hicimos una empresa y estuvimos a punto de vender el programa. Me dijo que este programa debería hacerse fuera".

La relación de amistad entre Pablo Motos y Will Smith

El proyecto apuntaba a un éxito tremendo de Pablo Motos al otro lado del Atlántico, pero el presentador de Atresmedia no dudó en explicar el revés que el proyecto sufrió y por el que al final no consiguió llegar a buen puerto: "Estuvimos a punto de venderlo a la NBC, antes del Saturday Night Live, pero tenían muchas reservas porque los muppets se relacionan con lo infantil, y se acabó. Había un elemento que les gustaba mucho y era la ciencia, y de repente en todos los programas de Estados Unidos empezaron a hacer ciencia, y nuestro hecho diferencial se fue a la porra y ahí quedó el proyecto".

Aunque este proyecto profesional al otro lado del Atlántico fracasó para Pablo Motos, la relación con Will Smith no ha hecho más que fortalecerse con el paso del tiempo, tal y como se pudo ver en la última visita del actor a 'El Hormiguero' hace pocos días.