Una concursante de 'La Ruleta de la Suerte' vive un momento de tensión por Jorge Fernández: "¡Qué susto!"

Es uno de los programas insignia de la pequeña pantalla española. Hablamos de 'La Ruleta de la Suerte', un formato que invita a jugar a los concursantes que acuden a plató pero también a la audiencia que trata de resolver los paneles desde los hogares. Además, regala momentos inéditos y divertidos como este. Una concursante jugaba con aparente normalidad en un instante dado del programa. El panel se llamaba 'En la cima de las montañas' y, con 800 euros, dudó entre resolver o probar a seguir jugando. Optó por tirar, cayó en el 'X2' y dijo la "c de casa". Por suerte, era la letra oculta.

"Qué suerte hemos tenido, eh", decía Jorge Fernández. María ha pasado de 800 a 1600 euros y decía... "espero no liarla". Tenía miedo de no hacerse con el premio. ¿Lo habrá conseguido?









"Parece que puedas coger las estrellas con la mano", resuelve la concursante. De inmediato, y con un tono de voz bajito, Jorge Fernández dice: "No la has liado, no". La chica se asusta. Pero al final, la suerte estuvo de su mano. "Es que digo... no me lo puedo creer", decía María tras acabar victoriosa ese panel. Algo que no le sucedía en el panel con bote, que le quitó el turno a su compañero David gracias al gajo 'empiezo yo' que tenía guardado. Así, aprovechó la oportunidad en el último panel donde hay tanto en juego, incluido el pase a la Final. Sin embargo, la buena suerte le duró poco.









Con los gajos del comodín y 250 euros acumulados, María cayó en 'el se lo doy' y pasó de la alegría a la desmotivación. Una pena. Pero seguro que se ha llevado una buena experiencia al acudir a uno de los programas más exitosos de la televisión. Sin duda.

La madre de un concursante de 'La Ruleta' criticó a Jorge Fernández por sus camisas: "Mucha gente me lo dice"

A comienzos de este mes, uno de los concursantes de La ruleta le comentó una crítica que realizaba su madre sobre su vestuario. Todos observaban la escena en plató con sorpresa.

Para el presentador esto no fue algo nuevo, sino que le dio pie a decirlo públicamente afirmando lo siguiente: "tenemos un mensaje de tu madre ¿verdad?". A lo que el concursante respondió: "que te metas la camisa por dentro", ya que en sus programas podemos ver al presentador con la camisa mitad por dentro y mitad por fuera. Ante esta situación en directo, una de las concursantes apuntó que "era la moda, pero el presentador siempre iba como un pincel".

Para finalizar el programa el presentador decidió hacer caso y acabar con la camisa metida por dentro del pantalón. "Hoy lo voy a hacer solo por tu madre", ironizaba.

El presentador estuvo a punto de retirarse del programa como consecuencia de una enfermedad. Hace cinco años, la picadura de una garrapata, hizo que le derivase en padecer la enfermedad de Lyme, le hizo perder entre 12 y 13 kilos. Una situación que le llevó a replantearse su vida y también visitar a muchos médicos hasta que dieron con lo que le ocurría.