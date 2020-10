Una colaboradora de 'Viva la vida' abandona el plató al dar positivo en coronavirus

Como cada fin de semana, los colaboradores de'Viva la vida'se reúnen en el plató de Telecinco para analizar las últimas noticias sobre el corazón y los realities. No obstante, este sábado, una colaboradora habitual no ha podido asistir a su puesto de trabajo como consecuencia del coronavirus, ya que ha dado positivo en la PCR.

Por este motivo, Irene Rosales ha tenido que intervenir en el plató a través de una videollamada. Asimismo, la colaboradora no está pasando por su mejor momento. Estas últimas semanas su vida ha sido inundada por las malas noticias: el fallecimiento de su madre, la depresión de su marido, Kiko Rivera, la polémica con Isabel Pantoja, los rumores de deslealtad...

"He dado positivo en coronavirus y estoy en casa aislada", confirmó a Emma García durante su conexión en directo. "No tengo ningún síntoma", aseguró Rosales para tranquilizar a sus compañeros. Asimismo, comentó que sufre un resfriado, dado que una fuerte lluvia le sorprendió en plena calle. "Fui a hacerme el test, he dado positivo y estoy en casa", agregó, mientras afirmaba que sus hijas y su marido habían dado negativo.

A pesar de su enfermedad, su intervención en el programa era indispensable, dado que se encuentra implicada en los últimos enfrentamientos entre su pareja y su suegra, como consecuencia de la polémica entrevista de Rivera en 'Sábado Deluxe'.

"No ha ocurrido nada con Isabel Pantoja", reconoció. "En ese momento parecía o se dio a entender que mi suegra no aceptaba que Kiko estuviese en una depresión. No es así. Kiko tampoco iba a ir a contar eso, surgió", afirmó.

"Esto es algo que debe quedarse en casa. Igual Kiko ha metido la pata diciendo ciertas cosas en las redes sociales, quizá mi suegra llamando debería haberlo hecho en privado", opinó. "Es algo que tienen que solucionarlo mi suegra y mi marido. Todo lo que se hable está de más", concluyó.