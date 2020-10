Isabel Pantoja interrumpe a Ana Rosa Quintana en directo para defenderse: "Estoy cansada de escuchar mentiras"

Esta semana, la entrevista de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe' está siendo de lo más comentado en los espacios de Telecinco, ya que la reacción de Isabel Pantoja ante la depresión desconocida de su hijo fue muy criticada y descolocó a todos los colaboradores. Es por esto por lo que, durante debate en 'El Programa de Ana Rosa', cuando estaban opinando que no había apoyado a Rivera lo suficiente, la tonadillera entró en directo, sin avisar, para defenderse.

"Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa, yo me enteré de lo de mi hijo como todo el mundo a raíz de la televisión", ha comenzado diciendo Pantoja, aparentemente muy alterada. "Yo no digo que mi hijo no tenga una depresión, nadie quiere más a mi hijo e hija que yo, si mi hijo tiene una depresión quería darle a entender que hay una posible curación", ha explicado.

Asimismo, la última publicación de Instagram que Rivera ha dedicado a su madre, la ha hecho estallar: "Mira, voy a contar la verdad, el día anterior, el viernes, cuando mi hijo me dijo que venía a Cantora con las niñas hasta el domingo, él estaba feliz, y a la media hora me dijo que se iba al 'Deluxe', que me da igual pero yo ya estaba preparando las cosas".

No obstante, haciendo frente al mensaje de Rivera, la cantante ha asegurado que habló con su hijo después del espacio de Telecinco. "Él me llamó al día siguiente, lo dejé llegar a Sevilla. Yo quiero lo mejor para mis hijos, estoy desvivida por ellos", ha confesado.

"Hace tres semanas que él no viene a Cantora, no que no tenemos contacto", ha reconocido. Sin embargo, ha apuntado que eso no tiene nada que ver con un posible distanciamiento: "Que no tengo contacto con mi hijo es mentira, hablo con él todos los días, al igual que con mi hija Isabel, siempre que tienen tiempo y pueden coger el teléfono, también hablo con Irene".

Isa Pantoja tranquiliza a su madre

"Que me achaquéis que soy egoísta y que hago daño a mi hijo con mi llamada...", reprochó. Aprovechando que se encontraba en el plató, Isa Pantoja quiso intervenir en la llamada para tranquilizar a su madre: "Mamá, déjalo, porque esto se soluciona en casa". "¿Por qué él no lo soluciona en casa y lo habla ahí? No me gusta enterarme por televisión, como lo ha hecho toda España", le contestó con la voz temblorosa.