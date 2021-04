Una colaboradora de La Sexta relata su paso por el Hospital Isabel Zendal: "Es desolador"

Este martes, 'Más vale tarde' abordó el tema de la pandemia, haciendo hincapié en los datos de contagiados y el plan de vacunación. Para ello, el espacio de La Sexta realizó una conexión en directo con el doctor César Carballo, quien suele colaborar en diferentes programas para aportar sus conocimientos en relación al coronavirus.

Aprovechando la ocasión, Beatriz de Vicente, colaboradora del espacio, relató cómo había vivido su paso como paciente en el hospital Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid. Tras dar positivo en coronavirus, la comunicadora tuvo que ser ingresada en el mencionado hospital, donde estuvo un par de días.

Según contó la colaboradora a sus compañeros, su experiencia en el hospital fue "traumática porque el Zendal es una granja de pollos". "Es una nave industrial con luz prácticamente las 24 horas a cama corrida. Cuando digo a cama corrida es que estamos en una nave, una cama al lado de otra", explicó a los espectadores de la cadena de Atresmedia.

En relación a esto, la comunicadora aseguró que echó de menos que hubiera al menos una "cortinita de las películas de posguerra" para separar las camas de los pacientes, ya que, según vio durante su estancia allí, apenas tenían intimidad: "La pobre señora que tienes enfrente, a la que le van a poner una cuña, tienes que retirar la mirada por respeto para que tenga algo de intimidad".

"El cuarto de baño es comunal y te levantas, si puedes, con tu bombona de oxígeno para ir al baño, aunque a lo mejor te quedas ahí", reconoció De Vicente. A pesar de ello, alabó la capacidad del Hospital Isabel Zendal "para atender una situación de emergencia absoluta". No obstante, dudó de su capacidad para ofrecer una atención como la de la sanidad pública, por lo que hay gente que decide trasladarse a hospitales privados. Una situación que define como algo "desolador".

Las palabras de Carballo

Ante sus declaraciones, Carballo decidió aportar su punto de vista como sanitario. "La instalaciones son claramente mejorables, es verdad", corroboró el médico de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, dando así la razón a la colaboradora del programa de La Sexta.

"Desgraciadamente, esto es lo que tenemos cuando se habla de gasto y no de inversión. No hay médicos en primaria, la base del sistema falla, no se habla ya de rastreadores", agregó Carballo. "La sanidad española ya no es de tipo A. Ahora es de tipo B y gracias a que los sanitarios nos estamos dejando los cuernos para que no sea de tipo C. Esto lo tiene que saber la gente también", reconoció, dando valor al trabajo de los sanitarios.