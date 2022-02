Una colaboradora revela el motivo por el que Alfonso Arús decidió prescindir de ella: "Lloré muchísimo"

Alfonso Arús lleva muchos años presentado su propio programa. El periodista comenzó con 'Arús con leche ', en Cadena Rato, y, posteriormente, con 'Arucitys' (8tv), formato con el que dio el salto a laSexta con el nombre de 'Aruseros'. Este espacio ocupa las mañanas de laSexta desde 2018. Con el paso de los años, sus datos de audiencia han ido mejorando hasta convertirse en competencia para la reina de las mañanas: 'El Programa de Ana Rosa'. El programa presentado por Alfonso Arús lleva rozando el liderazgo desde la temporada pasada.

El programa de laSexta es un espacio informativo con un tono más desenfadado. Sin embargo, son las características que le diferencian del resto lo que llama la atención de los espectadores. 'Aruseros' es un formato que trata temas de actualidad desde un punto de vista humorístico y en el que el buen ambiente entre los colaboradores cobra un gran protagonismo. El programa recoge aspectos relacionados con la actualidad, series, programas y otros temas sobre la televisión; tráfico, sucesos, meteorología, política, sociedad, famosos, naturaleza y medio ambiente, redes sociales, inventos, parodias, economía, deportes, gastronomía y curiosidades, incluyendo entrevistas y conexiones en directo.

Con su llegada a Atresmedia, decidieron aportar algunas novedades en el formato, incluso prescindieron de algunos de los colaboradores que les acompañaban en 'Arucitys'. No obstante, parece que los cambios les han beneficiado y el programa se encuentra en un gran momento. Además de posicionarse sobre 'Espejo Público', hace unos meses, lograron lo que que parecía impensable a principio de temporada. El programa de laSexta conseguía el liderato en cuota de pantalla con un 20,5% en el tramo principal del programa y un total de 478.000, algo menos que 'El Programa de Ana Rosa', que se quedaba en 509.000 espectadores por una cuota de pantalla del 17,9%. Además, estos datos significan también un récord histórico para el programa de laSexta.









"No me lo esperaba y menos así"



No obstante, ahora, un ex colaboradora de Alfonso Arús se ha pronunciado en redes sociales para desvelar cómo fue despedida del programa. Mireia Canalda es una modelo catalana que se convirtió en un mítico rostro de TV3 y fue una colaboradora imprescindible tanto de 'El club de Albert Om' como de 'Arucitys'. Sin embargo, cuando Arús dio el salto a laSexta decidió prescindir de ella.

"Prescindieron de mí en Arucitys. No tenía noticia alguna y tres días antes, después de haber mandado varios sms y mails preguntando, tuve respuesta del productor: 'Este año queremos un tono más serio. Si cambiamos de opinión y necesitamos más alegría, ya te llamaremos'", comenzaba contando la colaborador desde sus redes sociales, asegurando que la echaron.

"Lloré muchísimo, pues no me lo esperaba y menos así. Pero vaya, no me lo tomo como real, puedo dar el registro que me pida cada cliente o televisión. La TV es muy cambiante y a veces se necesita reciclar", opinaba, dejando claro que no les quiere guardar ningún rencos y que acepta que el programa quería otra cosa.

Desde entonces, la comunicadora se encuentra en un complicado momento profesional, tal y como compartió en Instagram bajo un post que se llama "Te atreves a compartir tus miedos". Entre todos ellos, la colaboradora destaca "Ya no me quieren en televisión". A lo que se suma "Ahora vendo cremitas. No sé vender. Es piramidal. Qué pensarán de mí. No conozco a mucha gente. No tendré un sueldo fijo".