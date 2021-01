Una actriz de la serie "Aída" revela sus duros momentos económicos: "He tenido que pedir el paro"

La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha provocado una situación de máxima emergencia para muchos españoles. Negocios cerrados, familias arruinadas, incertidumbre, brotes y rebrotes del virus que prolongan esta difícil situación... El covid-19 ha golpeado a todos los sectores profesionales en mayor o menor medida, y nadie se escapa a sus terribles consecuencias.

Ni siquiera una actriz de éxito y reputada fama. Es el caso de Melani Olivares, famosa por su personaje de Paz en la popular serie "Aída". Según cuenta ella misma en una entrevista en la revista "Semana", la crisis acuciante que vive el mundo de la interpretación le ha abocado a tener que pedir el paro. A sus 47 años, la pandemia le pilló trabajando en el teatro. "He estado sin ayuda, sin nada de nada y con mucha incerttidumbre. Es cierto que esto forma parte de nuestro trabajo, pero no es lo mismo...", explica Melani a la publicación.

Melani aprovecha la entrevista para desmitificar el supuesto nivel alto de vida de los actores famosos de nuestro país. "Existen actores ricos, pero los demás sufren. Lo de nosotros no es mansiones y alfombras rojas. Hay gente en este momento pidiendo en Cáritas (...) Yo también lo he pasado muy mal. He estado muchos meses sin cobrar y, por primera vez en mi vida, he tenido que solicitar el paro, cosa que no había hecho nunca", se lamenta Melani.

Afortunadamente, el teléfono ha vuelto a sonar y Melani ya tiene nuevos proyectos en marcha. "He hecho una serie llamada 'La reina del pueblo' y ahora estoy rodando una película con Paco Caballero", explica. Pese a todo, Melani subraya que España es un país "que no apoya la cultura" y recuerda que detrás de los actores hay "700.000 personas que se dedican al espectáculo". "Te hablo de maquinistas, iluminación, vestuario... (...) Quien se crea que la cultura son solo actores famosos no tiene ni puñetera idea de qué va esto. Hay mucha gente pasándolo mal", sentencia.

SU PERSONAJE DE PAZ EN LA SERIE "AÍDA" LA CATAPULTÓ A LA FAMA

lorenzo carnero/Cordonpress

Melani Olivares lleva toda una vida dedicándose al mundo de la interpretación. Su primera serie fue "Éste es mi barrio", donde interpretó el personaje de Elisa entre 1996 y 1997 y a la que le siguió Más que amigos (1997-1998), donde fue una de las protagonistas al lado de Alberto San Juan. Después rodó "Ambiciones", una serie que emitió con poco éxito Antena 3 en 1998.

El director de "Más que amigos", Manuel Ríos San Martín, contó con ella para su debut cinematográfico, la película "Perdón, perdón" en 1998. En 2000 rodó "Me da igual" a las órdenes de David Gordon, y ese mismo año apareció con papeles episódicos en las series "Robles, investigador" y "Siete Vidas". Su mayor éxito se lo ha dado el personaje de Paz en la serie "Aída", donde trabajó más de nueve años.

En 2020 fue concursante del programa "MasterChef Celebrity", compartiendo pantalla con rostros como La Terremoto de Alcorcón, Raquel Sánchez Silva o Florentino Fernández. Fue expulsada en el segundo programa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Una famosa presentadora de televisión se ve obligada a recurrir a 'las colas del hambre'': "Ninguna ayuda"