Una actriz de 'La que se avecina' revela las consecuencias que tuvo salir en la serie: “Me dejaron de hablar”

Una reconocida actriz de 'La que se avecina' se sinceraba este viernes sobre las consecuencias personales que le ha acarreado participar en la ficción que dirigen los hermanos Caballero. Concretamente, la miembro del reparto de la serie de Telecinco ha comentado también los matices de su personaje, además de lo que supone para ella trabajar en una serie de tanto éxito.

Todo ello en un contexto en el que Petra Martínez opta a conseguir este año el Premio Goya a la Mejor Actriz por su papel protagonista en 'La vida era eso', la ópera prima de David Martín de los Santos. En un encuentro con las otras candidatas, Emma Suárez y Blanca Portillo, Martínez ha hablado de cómo terminó protagonizando la cinta y la forma en la que casi termina rechazándola, hasta que leyó el guion que le ha llevado hasta las nominaciones de los premios de la Academia de cine español.









Petra Martínez, sobre 'La que se avecina': “Me dejaron de hablar”



“Yo lo que quiero es divertirme” mencionó la actriz sobre su papel recurrente en la serie de éxito de Telecinco, 'La que se avecina', que está a punto de encarar su temporada número 13. “Tengo dos amigos que no me hablan por trabajar en 'La que se avecina'. Me dijeron: '¿No te da vergüenza?'”, confesaba la actriz sobre las consecuencias personal que le ha acarreado su papel de Fina.

“Les respondí que no y me contestaron: 'Pues debería dártela'. Yo tampoco les hablo a ellos, claro”, comentaba la intérprete, que no ha querido incidir más en estas dos amistades que se quedaron por el camino. Sobre el rol de Fina, explica: “Me pareció muy divertido hacer una serie así, en la que hago lo que quiero. Soy mala sin necesidad de ser mala. Ser mala porque sí no me había pasado nunca”.









La carrera de Petra Martínez a los Goya con 'La vida era eso'



La intérprete de 77 años ha querido sincerarse sobre el papel que le va a llevar hasta la alfombra de los premios de la Academia, en la candidatura a Mejor Actriz. “Cuando empecé a leer el guion, pensé que podía defender muy bien a esa mujer, aunque no tuviera nada que ver con ella. Me gustó mucho el personaje. Es una mujer que tiene una vida aburrida pero que, gracias a Verónica (Anna Castillo) tiene la posibilidad de cambiar, y al cambiar ella también cambia lo que tiene alrededor”

Además, la protagonista de 'La vida era eso', aprovechaba que estaba en compañía de Emma Suárez y Blanca Portillo para lanzar una divertida propuesta a la Academia de cine español. “Creo que la Academia debería dar un Goya de Oro, uno de plata, uno de bronce y un premio de consolación de 5000 euros”, bromeaba en un encuentro con las otras candidatas, entre las que sólo faltaba Penélope Cruz.