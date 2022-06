Última hora sobre el estado de salud de Susanna Griso tras dar positivo en coronavirus

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han vuelto a disparar, teniendo también en cuenta la retirada de medidas como la mascarilla en interiores. Este gran número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que algunos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo tras haberse contagiado. Este fue el caso de Sonsoles Ónega, quien tuvo que ausentarse durante una semana de 'Ya es mediodía'. Lo mismo le pasó a Susanna Griso al frente de 'Espejo Público'.

El pasado miércoles, la presentadora sorprendía a la audiencia de Antena 3 al no aparecer al frente del formato. En su lugar, Roberto Brasero cogía las riendas del espacio. El programa continuó con total normalidad sin dar ninguna explicación sobre la misteriosa ausencia de la presentadora. No obstante, unas horas después, fue la propia Griso quien contaba el motivo por el que no había podido asistir a su puesto de trabajo.

"He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy", escribía la periodista desde su cuenta oficial de Instagram, afirmando que ha dado positivo en coronavirus. "Más de dos años después y con tres dosis de vacuna, he caído", comenzaba contando la periodista a sus seguidores, haciendo referencia a que se ha contagiado a pesar de haberse puesto hasta la tercera vacuna. "Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero volver pronto a la tele. Gracias por preguntar", confirmaba, asegurando que se encontraba bien a pesar de haberse contagiado.

Durante los días siguientes, la presentadora de Atresmedia estuvo confinada en su casa hasta dar negativo y poder retomar su rutina con total normalidad. A pesar de ello, reconoció tener "síntomas leves" y encontrarse bien, por lo que aseguró que volvería pronto a coger las riendas de 'Espejo Público'. Y así ha sido. Este lunes, la conductora del espacio volvía a ponerse al frente del formato.









"He pasado constipados más fuertes"

"Regresamos con toda la fuerza y toda la energía", comenzaba diciendo, aparentemente alegre por poder volver tras cinco días recuperándose en casa. "Alguno decía esta mañana: 'seguro que no te has recuperado'. Y aquí estoy, ya he vuelto, ¡el bicho no puede conmigo!", contaba la periodista, señalando que ya se encontraba totalmente recuperada y que había logrado dar negativo en tan solo cinco días. Es por esto por lo que, después de hacerse las pruebas pertinentes, ha podido volver a presentar el magacín matinal.

"He pasado constipados más fuertes", aseguraba la periodista sobre cómo había pasado la enfermedad durante los días anteriores. "Ya les digo que vengo con muchas ganas de hablarles del triunfo de Rafa Nadal", agregaba, adelantando que entrevistaría a Nadal a continuación tras ganar su 14º Roland Garros.

"Rafa, de verdad. Te creces ante el castigo y es le mejor lección vital que nos puedes enseñar a todos. Y ya no hablo solo del tenis. Te lo agradezco muchísimo y también esta entrevista, que particularmente me hace mucha ilusión poder haberla realizado", le agradecía Griso al tenista. "Que pena tener que despedir y qué suerte que he dado negativo porque me hubiese perdido esta entrevista y hubiese estado en casa saltando en la cama diciendo, no puede ser que Roberto Brasero entreviste a Rafa Nadal... Llevo 25 años pidiendo esta entrevista y se me resiste", confesaba muy ilusionada. "Lo he dicho en pantalla y lo repito: si hoy no llego a dar negativo y me pierdo la entrevista, quemo el test de antígenos", apuntaba desde sus redes sociales.