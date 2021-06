Última hora sobre el estado de salud de Mila Ximénez: "Una crisis"

Mila Ximénez se encuentra en un duro momento de su vida y lleva meses alejada de su trabajo en 'Sálvame'. Esto se debe a que hace ya un año desde que la comunicadora se encuentra en plena lucha con su estado de salud como consecuencia del cáncer de pulmón que sufre. Durante todo este tiempo ha sufrido muchos altibajos pero es la primera vez que estamos tanto tiempo sin recibir noticias al respecto, lo que ha aumentado la preocupación de sus seguidores.

Cuando se creía que la colaboradora se encontraba en un buen momento y recuperándose poco a poco, el pasado 11 de junio, se notificó que volvía a ser ingresada en el hospital La Luz de Madrid por sufrir complicaciones con la enfermedad que padece, además de por estar sometida a un nuevo tratamiento más agresivo. El pasado 9 de junio, la comunicadora fue a hacerse una prueba que no pudieron realizarle al encontrar algo inesperado, motivo por el que su revisión se convirtió en un ingreso.

Es por esto por lo que todo el mundo se encuentra muy pendiente de Ximénez, tanto sus compañeros de profesión, como sus amigos de Telecinco y familiares. Incluso Alba Santana, su hija, ha abandonado su casa para trasladarse a España y acompañar a su madre durante estos momentos tan complicados. No obstante, hace un par de días le dieron el alta y, actualmente, la colaboradora se encuentra en casa con su familia. Sin embargo, la llegada de su hija ha preocupado a los espectadores, ya que ha sido de urgencia y podría significar que el estado de la colaboradora ha empeorado.

"Todos estamos muy pendientes del estado de salud de Mila, sabemos que en los últimos días sus defensas están muy bajas y se encuentra muy decaída, con pocas fuerzas y muy baja de ánimo", explicaba una fuente cercana a 'Sálvame' a 'La Razón'. "Su hermano Manolo no se separa de su lado", agregaba.









"Todos confiamos en que esto sea una crisis pasajera y que el tratamiento sirva el efecto deseado", declaraba la mencionada fuente al medio. "Es una mujer con una fortaleza increíble y un coraje inmenso. Hace unos meses, cuando dijo que tiraba la toalla, que estaba cansada de luchar contra el cáncer, no la creímos, porque sabíamos que se engañaba a sí misma con sus palabras", confesaba, dejando claro que Mila está siendo muy fuerte.

El apoyo de sus compañeros

Sus hermanos Manolo, Concha y Encarna no se separan de su lado y, ahora, su hija también se encuentra con ella durante su recuperación. De igual manera, recibe diariamente el apoyo de todos sus compañeros de Telecinco: Terelu Campos, Kiko Hernández, Belén Rodríguez o Jorge Javier Vázquez.

"Pero fíjate que ahora que escribo esto sí que creo que todo esto es más soportable si en el camino encuentras a gente que vale la pena. Y tú, Mila, tienes ahora a tantísima gente pendiente de ti que fliparías. Te lo has ganado. Eres una loquita maravillosa. Nuestra loquita... Yo te quiero mucho, pero no te lo digo porque soy muy cardo", decía Jorge Javier a Mila en su blog de 'Lecturas'.

"Hoy he hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado... Porque me ha dicho lo mucho que le ha gustado el blog", reveló Jorge Javier en 'Sávame' el pasado 26 de mayo, después de publicar el blog. "Me ha encantado escucharla animada. Nos hemos reído un montón y a mí también me ha dado un subidón de alegría increíble", contaba el presentador a los espectadores, dejando claro que nota a su amiga algo mejor. "Así que a seguir luchando, a seguir luchando y a seguir luchando", le daba ánimos el presentador a Mila.