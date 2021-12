Última hora sobre el estado de salud de Carmen Porter que afecta de lleno a Iker Jiménez: lo cuenta ella misma

Carmen Porter es una conocida periodista y presentadora de televisión. Comenzó a hacerse conocida por compartir espacio con Iker Jiménez, aunque con el paso de los años, logró ganarse su propio hueco en el mundo del periodista. Principalmente por su labor en el programa de radio 'Milenio 3'.

El éxito llegó para la pareja gracias a 'Cuarto Milenio', el programa de Cuatro que presentan juntos desde el año 2005. Además, la periodista se ha convertido en uno de los rostros habituales de Mediaset, lo que ha fortalecido al también dirigir y presentar 'Al otro lado' en Telecinco en 2013, un espacio que reciclaba temas ya emitidos en su espacio de Cuatro. A pesar de ello, pocos meses después, la cadena optó por retirarlo de la parrilla por sus bajos datos de audiencia. También colaboró en 'Las mañanas de Cuatro' durante cuatro años.

Durante esos años, Porter logró compaginar su trabajo en varios espacios junto a su marido, peor en ese año emitieron el último programa de 'Milenio 3' por motivos personales, principalmente para poder dedicar más tiempo a la hija que tienen en común. En ese momento, decidieron centrarse en 'Cuarto Milenio' y seguir con su propio espacio desde su propia casa. En 2018, pusieron en marcha 'Milenio Live', un formato semanal que emiten en directo la madrugada del viernes al sábado en YouTube.

Gracias a este programa, la presentadora se ha hecho un hueco en la plataforma y cuenta con su propio canal: 'Con C de Carmen'. A raíz de la pandemia, en septiembre de 2020, arrancó un nuevo programa junto a Iker Jiménez, con el nombre de 'Horizonte'. Comenzó a emitirse en Telecinco para informar de la evolución de la covid-19 y más tarde pasó a Cuatro para tratar temas diversos.

Precisamente 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', los dos espacios semanales que la pareja comparte en Mediaset, se verán afectados de lleno esta semana por el percance que ha sufrido la periodista y que este miércoles, ha compartido una noticia con sus seguidores. "Esta semana no os podré acompañar ni en Horizonte ni en Cuarto Milenio", arrancaba su publicación en una de sus cuentas en redes sociales. Contaba entonces, que por "prescripción médica" debe guardar reposo y mantener la pierna en alto, ya tiene un esguince de tobillo "bastante importante", que se hizo el domingo. Pese al duro mensaje, ha querido añadir que "está bien", para evitar generar alarma y preocupación.

La periodista ha recibido cientos de comentarios que le mandan ánimo y le desean una pronta recuperación, a través de la red social Twitter. De momento, esta semana, será Iker Jiménez, quién tenga que ponerse al frente de ambos programas, con la ausencia de su mujer. Está por determinar, cuando durará su reposo y su ausencia de los platós.

Esta semana no os podré acompañar ni en Horizonte ni en Cuarto Milenio. Por prescripción médica me tengo que quedar quietecita con la pierna en alto por un esguince bastante importante que me hice el domingo. Pero estoy bien!!!???????? pic.twitter.com/BjnhxgbT12