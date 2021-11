Iker Jiménez habla de su ideología política en Cuarto Milenio y estalla por los críticos: "Digo lo que pienso"

Este domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuarto Milenio'. Tras abordar todos los temas del día, el presentador aprovechó la sección 'El cierre' para contestar a todos que le critican y hacer una reflexión lo polarizada que está la sociedad con respecto a las opiniones. En muchas ocasiones, el periodista se ha visto en el foco de las polémicas por opinar libremente sobre cualquier tema de actualidad, por lo que quiso responder a todas aquellas personas que quieren polemizar su discurso sin ver su programa.

"Cuando una charla mía se tilda de xenófoba o de progre y es recogida por compañeros de la prensa o de los digitales, es cuando otras personas que no han visto ni siquiera lo que yo he dicho, entran a polemizar y eso es como una bola", comenzaba diciendo el conductor del espacio de Cuatro.

"Muchas de las personas solo entran a polemizar sólo por el titular, no sobre lo que yo he dicho. Son personas que no han visto el programa ni les interesa. Simplemente les interesa el concepto ideológico", declaraba, haciendo referencia a que sus opiniones suelen ser aceptadas por su audiencia, pero criticadas por lo que no siguen el espacio.

Ante esto, el presentador ha querido dejar claro que nadie le escribe un guion o le dice qué decir u opinar cuando se pone al frente del programa: "Yo tengo la libertad de hablar sin ningún guion y sin nada escrito. Acertaré o me equivocaré, pero digo lo que pienso. No lo que alguien ha determinado lo que tengo que contarles".

"Es muy difícil intentar se libre. Es muy difícil. Estamos en un momento donde se vende es el pack completo. Si tú eliges el pack rojo o la ideología roja o el pack azul... Y unos y otros no quieren que te salgas un ápice. Y esto lo he vivido", comentaba, dejando claro que, de forma inmediata, los espectadores categorizan sus palabras de izquierdas o de derechas.









"Eso es la antítesis de la libertad"



"Si uno es muy crudo con un tema que afecta a una ideología, pero diga todo lo contrario por un fenómeno concreto te dicen '¿Pero usted no era de los nuestros? Pues lo nuestros piensan, así, así y así'", aseguraba el conductor del espacio, señalando que muchos espectadores le exigen seguir una ideología concreta, en vez de opinar libremente sin regirse a un partido.

"No se permite cuando alguien está humanamente a favor de unas cosas pero de otras que dicen los otros. No se permite. Y eso es la antítesis de la libertad. Cuídate de aquellos de ideas muy fijas", declaraba, mandando a mensaje a la audiencia sobre lo importante que es mantener la libertad de expresión.

"El cóctel de la libertad tiene sus problemas. Nadie es totalmente libre porque eso es imposible, pero el simple deseo de no querer pertenecer a un pack absolutamente monolítico que te dice lo que tienes que pensar de ideología, de religión, de sociología... El simple hecho de considerarse capaz de traspasar los umbrales y andar por donde uno quiera, eso va a ser una joya. El bitcoin del futuro así que brindo por ello", zanjaba Jiménez.