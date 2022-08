TVE revela lo que ocurrió tras el robo viral en la Barceloneta que se produjo en pleno directo: "Llegamos..."

Hace unos días, se hacía viral un vídeo del 'Telediario' de Televisión Española en el que podía verse como un hombre robaba un bolso en una playa cuando un reportero hablaba con un viandante. La cámara captaba el instante del robo pero, curiosamente, en ningún momento el informativo se hizo eco de lo sucedido. En concreto, el equipo del 'Telediario' se desplazó hasta una playa de la ciudad condal para preguntarle a los turistas por la ocupación hotelera.

Se produce el robo, y el equipo de TVE no se dio cuenta aparentemente de lo que estaba sucediendo. No fue hasta que vieron las imágenes en redacción cuando se percataron de lo que había sucedido. Marta Ribas, subdirectora de informativos de TVE en Cataluña, ha explicado lo ocurrido tras el revuelo causado en redes sociales.









"Cuando llegamos a la redacción y visionamos esas imágenes grabadas es cuando nos damos cuenta de lo que ha ocurrido y, obviamente, lo ponemos en conocimiento de la Policía", explica la periodista.

El portavoz de la Guardia Urbana de Barcelona, Jordi Oliveras, indicó que "las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, y en menos de 24 horas pudimos localizarle. Gracias a estas imágenes pudieron localizar a esta persona porque lo identificaron por acciones anteriores. En este caso, un reloj que llevaba la víctima ya se le había retornado".









Por último, la subdirectora de informativos del ente público en Cataluña indicó que celebraban que "estamos imágenes hayan servido para identificar al autor del robo".

Así se produjo la entrevista de TVE en la Barceloneta que se hizo viral por lo que ocurría al fondo: “Con todo el descaro"

Todo ocurría cuando un reportero de la cadena estaba entrevistando a un turista, quien afirmaba que "Barcelona me encanta" y alababa sus playas y, por consiguiente su agua, "limpia y fría", además de hablar de las múltiples actividades que se pueden realizar y que animan a "todo el mundo a hacer lo que quieran". Además de todos estos imprescindibles, el hombre no se olvidaba de la comida de nuestro país, un aspecto clave que siempre llama a los turistas a venir en masa a visitarnos.

Pero esto no era lo más impactante, lo es lo que ocurría detrás de esta escena. Si nos fijamos bien, apreciaremos que en la arena había un bolso personal, el cual tardó poco en desaparecer de la pantalla debido a que un individuo que pasaba por allí se animó a llevárselo por voluntad propia. El dueño, que rápido se dio cuenta, empezó a gritar alarmado "¡El bolso!" para acto seguido preguntar a las personas que se encontraban allí si "alguien lo ha visto". Una situación que, como no podía ser de otra manera, ha acumulado en Twitter donde el usuario CarlosJG lo ha compartido, multitud de comentarios reaccionando a lo ocurrido con expresiones como la siguiente: "Con todo el descaro...". Una escena que seguro que no olvidarán ni los periodistas ni las personas que presenciaron lo ocurrido en sus hogares y desde la propia playa y a la luz del día.