TVE apunta cómo se han enfrentado a la marcha de Ion Aramendi a Telecinco: "Nos ha obligado"

Ion Aramendi se encuentra enfrentándose a un nuevo proyecto profesional. Tras dos años como principal rostro de TVE al presentar tanto 'El Cazador' como 'The Dancer' o 'Mejor contigo', el comunicador vuelve a dar el salto a Telecinco. No obstante, de esta manera, Aramendi ha regresado a la que fue su casa durante siete años como reportero de 'Sálvame'. A pesar de ello, actualmente, es presentador de 'Supervivientes' y conduce la gala de los viernes de 'Conexión Honduras'.

Antes de su regreso oficial a Mediaset, Aramendi recordó los años que estuvo formando parte del equipo de 'Sálvame'. Después de decidir abandonar Mediaset, pasó una temporada por ETB y más tarde se incorporó a la cadena pública. "Cuando te propusieron Supervivientes, ¿te lo pensaste mucho?", quiso saber María Patiño. "Cuando tomas la decisión de embarcarte en un proyecto tan importante como este y de volver a Mediaset, renuncias a cosas muy guays. Yo he sido muy feliz en TVE haciendo El Cazador. He sido muy feliz con la familia que hemos creado allí y me ha costado dejarlo, pero a nivel personal y profesional no podía decir que no", reconocía el presentador.

Este fichaje de Mediaset pilló por sorpresa tanto a los espectadores como a la propia dirección de Televisión Española. Asimismo, lo ha contado José Manuel Pérez Tornero. De la misma manera, esta salida coincidía también con la marcha de otro de los rostros más reconocidos de la cadena pública, Diego Losada. Como consecuencia, TVE tuvo que contratar un presentador sustituto de inmediato y Rodrigo Vázquez fue el elegido.









"Se buscaba un perfil muy específico"



Las aclaraciones sobre esto han salido a raíz de la pregunta realizada por el PP sobre por qué se eligió al mencionado comunicador de TVG para ponerse al frente de 'El Cazador' en vez de decantarse por alguien de la propia cadena. "La marcha inesperada del presentador de ‘El Cazador’, Ion Aramendi, nos ha obligado a buscar un reemplazo de manera inmediata, ya que el inicio de las grabaciones de la nueva temporada era inminente", comenzaba explicando Pérez Tornero.

"Se buscaba un perfil muy específico, con capacidad de adaptación al formato en muy poco tiempo (en apenas dos jornadas), disponibilidad total, simpatía, capacidad de improvisación, buena dicción para la lectura rápida de preguntas y empatía con los concursantes", cuenta el presidente de RTVE, haciendo referencia a los requisitos que tenían en cuenta para buscar al sustituto de Aramendi.

A pesar de ello, Tornero confiesa que al casting también se presentaron rostros de TVE, pero que el que más se adaptaba a lo que querían era Vázquez: "Pero tanto los responsables de RTVE, como la dirección del programa (Mediacrest), en una decisión conjunta, optamos por el presentador Rodrigo Vázquez al considerarlo la persona idónea para llevar el formato por ser la que mejor se ajustaba al perfil requerido".