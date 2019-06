El tronchante baile de bachata de Trancas y Petancas frente a Romeo Santos en 'El Hormiguero'

Romeo Santos ha trabajado junto a exitosos cantantes de bachata, como Frank Reyes, Elvis Martínez y Teodoro Reyes, para crear su nuevo disco, 'Utopía'. Así lo ha explicado en la entrevista concedida a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Es una producción donde colaboro con los pioneros de la bachata tradicional".

El intérprete de 'Héroe favorito' ha contado el motivo por el que ha titulado su nuevo álbum así: "Es un mundo ideal, donde hay mucha unión entre los colegas del género. Es más una bachata de despecho, de mucho sentimiento, como se hace en la República Dominicana, no como mi música, que es más urbana".

El exitoso cantante latino ha confesado que, en ocasiones, cuando sale de fiesta, se pone máscaras para que no le reconozcan: "Me meto a todos los clubs latinos a bailar bachatas. Es donde más disfruto mi música. Lo hago, porque extraño ser anónimo".

El momento más divertido del programa se ha vivido cuando Romeo ha conversado con las hormigas. Después de que Santos explicara que empezó en la música en el coro de la iglesia, Trancas y Petancas han querido mostrar sus desconocidas dotes de bailarines: "Bailo bachata, pero me da vergüenza, porque cuando me arrimo me da cosa". Cuando han empezado a danzar, Pablo Motos ha comentado que, más que un baile, parecía que estaban protagonizando un combate de lucha libre.

"Este verano a lo mejor voy a República Dominicana. Una vez fui y me harté de comer en el hotel, con la pulsera de todo incluido. Es como un Iron Man, pero de comer. Poca gente está preparada para este 'challenge'. Al final, me echaron del hotel", ha relatado Petancas.