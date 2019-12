El tremendo ridículo de Noemí Salazar en 'GH VIP' por su nulo nivel de inglés

A falta de pocos días para que finalice la séptima edición de 'Gran Hermano VIP', en la que ya solo quedan cuatro concursantes (Alba Carrillo, Adara Molinero, Mila Ximénez y Noemí Salazar) que se jugarán el premio final, se ha celebrado una ronda de reencuentros entre concursantes y exconcutsantes. Entre los invitados ha estado Hugo Castejón, que revivió así su vieja enemistad con Mila y Noemí.

Precisamente sobre esta última el programa recordó varios de los encontronazos que Hugo y Noemí mantuvieron dentro de la casa. Sin duda, una de las peleas más memorables fue en la que la concursante de 'Los Gipsy Kings' arremetió con dureza contra Hugo, diciendo: “¡Qué pena de parto tuvo tu madre!”. El programa también ha rememorado otros momentos críticos en los que Noemí atacaba a Hugo, echándole vinagre en el zumo o sal en el café.

El encuentro ha servido de poco, ya que Noemí no ha querido disculparse con Hugo por las palabras sobre su madre. “Quizá eso no debería haberlo dicho”, ha comentado la concursante.

En ese momento, Carlos Sobera, el presentador del reality, ha pedido a Noemí que, ya que no lo hacía en castellano, que se disculpase en inglés. No ha sido muy buena idea, porque cuando la finalista de 'GH VIP' lo ha intentado con la lengua de Shakespeare, no ha andado muy acertada. Tras intentarlo una primera vez y no ser capaz de articular ni si quiera dos palabras seguidas, ha vuelto a probar: “¡Eso! Sorry. Very sorry a yu mother parto", ha dicho Noemí, poniendo en evidencia su escaso nivel de inglés.

En serio, es que no puedo con Noemí JAJAJAJAJAJAJAJAJ #MeGustaGHVIPLímite13 pic.twitter.com/zYUe5WKAc7 — Isma ? (@Ismaeae_) December 11, 2019