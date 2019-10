Noemí Salazar, elegida por la audiencia como el 'mueble' de la casa de 'GH VIP 7'

MADRID, 16 (CHANCE)

Todos los espectadores de Gran Hermano saben perfectamente qué significado tiene la palabra 'mueble' en las ediciones. Las personas que no crean tramas, no son protagonistas y no se mojan en las diversas circunstancias que suceden en la casa, son los concursantes que se le denominan con esa palabra. En esta edición VIP sin duda hay unos cuantos, entre ellos Gianmarco, Antonio David y El Cejas. Ayer, se vivió algo que nunca había sucedido en ninguna edición y es que el público pudo votar a través de la página web quién creía que era el mueble principal de esta edición.

Sorprendentemente la mayoría de los votos fueron para Noemí Salazar. Estemos de acuerdo o no con la elección de los espectadores, la concursante se cogió un discurso porque no esperaba en absoluto que fuera ella la elegida. Y lo cierto es que lleva toda la razón, ya que habiendo en la casa personas que no se mojan y que prácticamente no las vemos, parece que se ha votado a la protagonista de los Gypsy Kings para fastidiarla y ver su reacción.

Si esa era la finalidad con la que se votó a Noemí Salazar lo consiguieron y es que la concursante se puso a llorar y explicó que la experiencia dentro de la casa está siendo única ya que ella nunca ha hecho nada en la vida sola: "Sin mi madre no soy nada, me falta mi otra mitad aquí. Nunca he estado sola, nunca me he ido a los viajes de fin de curso ni nada, mi lucha diaria por que mi cabeza no se vaya fuera me gasta mucha energía. La gente esta acostumbrada a verme en mi programa haciendo bromas y lo intento hacer pero esta es mi vida real, donde me enfrento a mis miedos".

Como bien sabemos, madre e hija tienen una relación muy especial y juntas van a todos los sitios. Se apoyan en todo y se ayudan siempre que lo necesitan. Por eso, la organización permitió a Raquel Salazar entrar en directo a la casa de GH VIP 7 para dar ánimos a su hija y aconsejarla que se pusiera la caja que le había dicho el programa que se tenía que poner, ya que había que tomarse las cosas con humor.