El dardo de Alba Carrillo a Feliciano López con advertencia a Sandra Gago que saca trapos sucios del pasado

Una vez más, Alba Carrillo reabre heridas del pasado y habla sobre su relación con el reconocidísimo tenista, Feliciano López. En 'GH VIP' los concursantes tienen tanto tiempo libre y se sienten tan en casa que aprovechan para hablar de su vida privada, y es que el tenista, lo quiera o no, formó parte de su vida. La clave ha estado en Gianmarco, que al ser italiano descononoce los detalles de su historia, por lo que Alba ha decidido explicarle todo punto por punto y también ha tenido tiempo de mandarle una advertencia a Sandra Gago, su nueva mujer.

Feliciano y Sandra se casaron hace dos semanas y a pesar de que Alba Carrillo estaba aislada en la casa de Guadalix, por una decisión de la audiencia del programa, tuvo la oportunidad de ver las primeras fotografías de la boda. La colaboradora de 'Ya es mediodía' se quedó sin palabras y solamente alcanzó a decir: "Ella está guapísima, es muy mona", un poco molesta de que le hubieran mostrado esas imágenes que habría preferido no ver.

Ahora ha vuelto a retomar el tema y en una conversación entre amigos ha decidido explicarle a Gianmarco su tormentosa historia de amor, dejando perplejo al italiano que no entendía nada. “Me casé con 28, a los 15 días cumplí 29 y a punto de cumplir 30, divorcio”. Un buen resumen de lo que supuso su relación con Feliciano y que posteriormente ha pasado a enumerar qué pasó para acabar finalmente separados.

Hablando sobre la infidelidad de Feliciano ha explicado: “Un día llegué a casa y me enganché con el marco de la puerta. Lo descubrí por fotos. Nunca lo ha admitido, salieron en prensa y de ahí tiras del hilo. Por eso a mí me da pena esta niña, él tiene una estructura planteada”. El italiano seguía sin entender nada, así que ha tenido que explicarle que estaba hablando de “la chica con la que se ha casado”.

“Se supone que había cambiado conmigo en relación a María José [Suárez]. También oye, él se irá haciendo mayor y no lo tendrá tan fácil. Y cuando se jubile pues ya no tendrá la estructura de viajes”. Con este dardo envenenado ha dejado clara su postura y su opinión acerca de su ex, que, según ella “va a hacer segundo de geriátrico y se va arrastrando por las pistas”, debido a que lleva muchos años en el mundo del tenis. “¿Él es tan famoso como Nadal?”, le ha preguntado su compañero. “No, como Nadal no, por Dios. Nadal es Nadal. Este es más famoso por el amor y era y es un tenista muy bueno, es un buen deportista, tengo que decirlo, aunque me joda”, ha concluido.