Toñi Moreno sorprende hablando de su depresión después de ser madre: "No estaba preparada psicológicamente"

Todos conocemos el caso de alguien que quiere ser madre o padre a toda costa, en muchas ocasiones, sin reparar en todas los sacrificios y problemas que supone un embarazo y la posterior maternidad.

Estas ganas e ilusión van aumentando con el paso de la edad, debido a que cada vez se siente como más cerca que se acaba el tiempo de poder vivir la experiencia de ser padres. Este es el caso vivido por la periodista Samanta Villar o actualmente por Toñi Moreno. Esta última se ha abierto sobre como ha vivido toda esta experencia y lo mal que lo está pasando.

Ana Rosa Quintana y Samanta Villar, dos referencias para Toñi Moreno después una experiencia 'no tan gratificante'

Sobre su experiencia durante el embarazo y posterior maternidad ha hablado abiertamente Toñi Moreno en su nuevo canal digital en la plataforma de Mediaset Mtmad llamado 'Dos vidas'. En él ha sorprendido contando su experiencia, a la que no ha dejado en buen lugar. Toñi era madre de la pequeña Lola, una niña que venía al mundo el pasado 21 de enero.

Esta llegada ha cambiado por completo su vida, algo que le ha hecho recordar a dos de sus compañeras: "Me he acordado muchísimo durante todo el embarazo de dos personas. Me he acordado de Ana Rosa Quintana y cada vez que me la he cruzado por los pasillos le digo que cuanto mal le has hecho a la humanidad porque nos hiciste creer a todas que embarazarse con 46-47-48 años era fácil y no lo es”.

La otra persona es Samanta Villar: "Cuántas críticas ha recibido y yo creo que se queda corta, esa es la realidad”. Moreno hacía referencia a la polémica que desató Villar después de ser madre y declarar cosas como: "Yo no soy más feliz ahora de lo que era antes de ser madre", "lo mejor es ser tía, así disfrutas de las cosas buenas de forma muy parecida a una madre, pero sin la dureza, las dificultades extremas, los inconvenientes insoportables y el sacrificio".

Samantha Villar y Toñi Moreno durante un programa

Un mal embarazo y una sensación de soledad para Toñi Moreno

Durante sus primeros vídeos, Moreno explicaba la mala experiencia que ha vivido durante el embarazo y el sentimiento de culpa que sentía al no poder quejarse: “Desde el primer momento lo he pasado fatal y no puedes decir que lo pasas fatal porque parece que estás diciendo que te arrepientes. Yo he tenido todo lo que pone en Google, todo; vómitos, náuseas, fatiga, hay momentos donde sientes que es demasiado grande para ti la historia y momentos donde dices para qué te has metido en esto”.

También ha confesado la soledad que ha vivido durante estos meses y como después de todo lo vivido, y todas las ganas que tenía de ser madre, después de todo ello se ha visto superada: “Nadie se solidariza contigo porque estás enferma, pero ellos dicen ‘ay qué bien que estás embarazada’, sí, pero que mal lo estoy pasando. Y al mismo tiempo te sientes muy sola”. “Lo he pasado mal porque no estaba preparada psicológicamente, todo lo que me venía”.

Toñi Moreno en su vídeoblog 'Dos vidas'

"La depresión postparto es tan cierta como que yo estoy aquí"

Tras contar como había vivido el embarazo llegaba el momento de descubrir como fue el momento de conocer a la niña, algo que para Toñi no fue tan positivo como se podía esperar: “Cuando vi a la niña me entró un miedo, que se tradujo en crisis de ansiedad. La vida te dice ‘esto es tuyo, pa’ siempre’, y tú no estás preparada para eso”.

Continuaba confesando Moreno que: “Lo único que tenía era ganas de llorar, y me llevé una semana llorando, sin querer hablar con nadie. Eso de la depresión postparto es tan cierta como que yo estoy aquí”. Tras pasar por esos momentos, Moreno recurrió a la ayuda de una amiga que era psicóloga: “Yo recomiendo que busquéis la ayuda de un profesional. Porque ves que estás cayendo y no eres capaz de salir por ti misma”.

Eso sí, aunque no es inmediato, cuando vio a su hija por primera vez, confesaba Moreno que se te olvida todo lo malo. “Si no olvidaras eso, nadie repetiría”, aseguraba. “No te sientes guapa, no te sientes bien y eso hay que trabajárselo”, ha reflexionado. Y precisamente eso es lo que va a hacer en su canal, empezar a hacer deporte para volver a su cuerpo normal y cuidarse porque tiene una hija a la que cuidar y necesita estar ágil y tener una buena salud para poder cogerle el ritmo a esto de la maternidad.