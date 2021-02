Toñi Moreno señala a Joaquín Cortés y le pide que le "pase la pensión": "Es tuya"

Este lunes, Joaquín Cortés visitó 'Un año de tu vida' para hablar con Toñi Moreno de todos los temas de actualidad, además de algunos aspectos de su vida personal y profesional. Su gran éxito le ha llevado a tener muchas anécdotas que contar tras los escenarios, las que protagonizan personajes internacionales muy famosos.

En primer lugar, la presentadora le preguntó por los modistos que le habían diseñado algunos de sus trajes: "Te ha vestido Dolce & Gabbana, Victorio & Lucchino...", le recordaba la conductora del espacio, mostrando su admiración por todo lo que había conseguido a lo largo de su carrera profesional.

"He conocido a mucha gente. Yo, que soy un enamorado del cine, he tenido la suerte de conocer a Paul Newman", confesaba el bailaor, dejando atónita a la presentadora, quien no dudó en pedirle que le contase cómo había llegado a conocer a uno de los actores más reconocidos del mundo.

Tal y como contó el entrevistado, hace años, él se encontraba en Nueva York protagonizando un espectáculo. Después de su actuación en "el City Center", salió de su camerino y, tan solo con un "albornoz de toalla", se encontró frente a él al intérprete ganador del Oscar.

"Se puso de rodillas, que el hombre ya era mayor, y me besó los pies", recordó Cortés. "No todo el mundo puede decir que ha estado con Paul Newman", aseguró el entrevistado muy orgulloso tras contar que le ayudó a levantarse y entablaron una larga conversación sobre el arte. Asimismo, durante el evento, coincidió con otros actores muy conocidos de Hollywood como Anthony Hopkins.

"Hay una cosa que has hecho mal"

Por otro lado, recordó que no es muy partidario de las revistas del corazón y que no le gusta darles contenido. "A mí me han ofrecido millonadas por exclusivas. De hecho, cuando estaba con mi ex, Naomi, muchas. Y he dicho que no, Me daban millonadas. Y yo decía: 'yo vivo de mi carrera profesional, vivo de mi arte", reconoció.

"Y eso para ti es muy importante porque es lo que ha permitido que no se desvíe tu vida", la daba la razón una de las colaboradoras. "Porque la mayoría de los artistas de este país, los que más los que menos, han vendido resfriados, el me voy a comer con una muchacha a ver si me sacas una foto... Yo he salido con 200 mil muchachas y a mí me han tenido que robar las fotos porqu eno he vendido nada. Ni lo he hecho antes y, ahora en los tiempos que vivimos, no lo haré", explicó el artista.

"Se me olvidaba que habías estado con Naomi. Yo estoy impresionada...", reconoció la conductora del espacio. "Hay una cosa que has hecho mal", comenzó diciendo para, acto seguido, lanzarle un reproche. "Que es no pasarme la pensión porque todo el mundo sabe que la niña que tengo es tuya", soltó Moreno, provocando las risas de todos los presentes en el plató.