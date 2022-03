Toñi Moreno: el inicio de su carrera en televisión con tan solo 14 años y la pérdida que cambiaría su vida

Es una de las reporteras más populares en España. Antonia del Rocío Montserrat Moreno Morales, más conocida como Toñi Moreno, nació en El Prat de Llobregat cuando su padre trabajaba en SEAT, pero a los 8 años se trasladó junto con su familia a Cádiz.

Aunque estudió Derecho en la Universidad de la capital gaditana, pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación era el periodismo. De hecho, muy pronto comenzó su andadura en los medios de comunicación. En 1985, con apenas doce años, Moreno colaboraría con Radio Sanlúcar y a los 14 años deja la radio y continúa en Telesanlúcar, la televisión local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la ciudad natal de sus padres. Sería su debut frente a las cámaras.

De hecho, ella misma llegó a compartir con sus miles de seguidores en Instagram una publicación temporal en la que aparecía completamente irreconocible, con un look típicamente ochentero, haciendo sus pinitos como reportera a pie de calle. Toda una declaración de intenciones.





Tiempo después se incorporó a Canal Sur donde fue reportera del programa 'Andalucía directo'. Desde entonces, ha continuado su carrera profesional en televisión, donde ha trabajado en espacios ligados a la autonómica andaluza como 'Tiene arreglo' o '75 minutos', a los cuales estuvo ligada durante ocho años. En ese momento, Toñi Moreno deja la televisión autonómica y marcha a las televisiones nacionales. En Antena 3 desempeñó sus labores de conducción en el reality 'Libertad vigilada', en el magacín matinal 'Cada día' como responsable de coordinación, o de reportera; en Televisión Española, 'T con T' o 'Entre todos'; Telecinco, donde estuvo al frente del magacín 'Viva la viva' hasta su fichaje por Cuatro, donde presentó 'Hombres, mujeres y viceversa' tras protagonizar un intercambio de programas con Emma García. En 2020 se comunicó que Mujeres y hombres y viceversa cambiaba de presentador y que sería Jesús Vázquez el encargado de sustituirla.

Para la carismática presentadora catalana de nacimiento y andaluza de adopción, el espacio 'Entre todos' supuso el salto definitivo a la fama. Sin embargo, se vio envuelta en varias polémicas –como la filtración de su sueldo de 7 mil euros a la semana–, unas declaraciones desafortunadas sobre temas controvertidos como el maltrato o las críticas a la labor social que desempeñaba el programa que hicieron que, a pesar de su éxito inicial, fuese cancelado antes de cumplir su primer año en antena. Su siguiente y, hasta el momento, último trabajo en Televisión Española fue en 'Amigas y conocidas', donde participó como colaboradora en 2005.





Ese mismo año, Toñi Moreno regresó de nuevo a Canal Sur para presentar '¿Bailamos?' y 'Los descendientes', cosechando un éxito que continúo hasta el año 2017, cuando comenzó a conducir el programa 'Gente maravillosa'.

La comunicadora también presentó 'El árbol de tu vida' en Antena 3. En este momento se produjo su fichaje por Mediaset para ponerse al frente de 'Viva la vida', el programa de las tardes del sábado y domingo que venía a sustituir en la parrilla al de su mentora, tras la cancelación de '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Una dura pérdida para Toñi Moreno y su hija Lola

Toñi Moreno es una de las presentadoras más queridas de nuestra televisión. Proyecto en el que se embarca, proyecto que tiene una gran acogida por parte del público. Implicada como la que más, contagia de alegría y optimismo al que se encuentra detrás de la pantalla, aunque no todo son momentos buenos en esta vida por mucho que a veces tengamos que disimular.

La comunicadora ha compartido con todos sus seguidores de Instagram una triste pérdida que le ha dejado el corazón completamente roto, y es que se trata de una persona muy importante que, aunque no sea de su familia de sangre, es como si lo fuera. Además, era alguien que estaba muy unida a su hija Lola y esto le llena aún más de tristeza porque su pequeña estuvo a su lado hasta el último momento y así lo ha querido reflejar en estas bonitas a la par que tristes palabras que ha compartido junto a una tierna imagen de ‘abuela’ y ‘nieta’ juntas dándose un cariñoso abrazo.

“Hoy se ha ido Esperanza, madre de mi amigo Federico Cuenca Lozano (mi familia en Sevilla)”, ha comenzado diciendo Toñi Moreno con mucha tristeza en sus redes sociales. Y es que para su hija Lola, ella era alguien muy especial y a la que tenía mucho cariño: “Para mi niña ha sido su “abuelita Esperanza”, y era impresionante verlas juntas hasta el último momento”, ha expresado para posteriormente recordar todos esos momentos que han vivido abuela y nieta. “Cuando ya estaba muy malita, Lola se quedaba quieta quieta, sin que nadie le dijera nada hasta que Esperanza llegaba a ella, y le estampaba un beso”, ha recordado.

“Creo que el mejor regalo para los niños es estar con nuestros mayores. Descansa bonita y GRACIAS por todo lo que vivimos contigo”, ha añadido, mandando un mensaje muy importante que nos recuerda lo imprescindible que es pasar tiempo con los mayores de la casa y dedicarles todos los minutos que podamos porque nunca se sabe cuándo podrán irse. Y, además, ha dejado claro que muchas veces los vínculos de la amistad unen más que los de sangre, ya que la persona que tristemente ha fallecido era la madre de un buen amigo y a pesar de ello siempre ha sido como una más de la familia.





La noche más complicada de Toñi Moreno en televisión

Ha sido recientemente en 'Secret Story: La casa de los secretos'. Hace unos días, Toñi Moreno ha vivido su noche más difícil como presentadora, lo que le llevó a perder la poca paciencia que le quedaba con algunas personas en el plató.

Bien sabemos que ella siempre pone su mejor sonrisa a todo lo que hace, pero es que todo tiene un límite. En su último programa hasta la fecha, nunca la habíamos visto tan cabreada. Y es que algunos familiares de los concursantes, le han hecho perder los nervios.

Hace varias semanas, Jonathan -el hermano de Cora- ponía patas arriba el plató de 'La casa de los secretos'. Y es que, por defender a su hermana, sacó su carácter y no se cortó ni un pelo en decir lo que pensaba. Algo que fue muy llamativo y no pasó desapercibido en las redes sociales. Ahora ha vuelto a liarla parda, pero él no ha sido el único.

En todo caso, sorprendió la actitud de Toñi Moreno. Porque el reality, si algo tiene de peculiar, es que es el formato por excelencia que pone en tensión a cualquiera. Toñi no iba a ser menos y ha terminado expulsando a Jonathan, tras haberse saltado las normas. “Jonathan, ahora me vas a hacer un favor. Fíjate que me caes muy bien, pero estamos todos sentados con una distancia de seguridad y tú te la has saltado, te invito a que te vayas. Puedes salir del plató. Ya está”, le ha dicho Toñi, rotunda.

Toñi Moreno, sobre Adrián: "No ha roto ninguna puerta y si la hubiera roto, la organización hubiera tomado medidas" #SecretNoche7pic.twitter.com/LjsqGo08gp — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 27, 2022





Un vídeo sonrojante con Rosa López

Otras de las cosas que sorprenden de Toñi Moreno es su facilidad para hacerse viral. Una de estas ocasiones curiosas que sus fans recuperaron de la hemeroteca se rememora a un sorprendente momento de Toñi en el programa 'Gente Maravillosa'.

El programa, emitido en 2017 en Canal Sur, contó en una de sus ediciones con la cantante Rosa López como invitada para abordar un tema que afectaba y afecta al conjunto de la sociedad: “el abuso en el trabajo. Los riesgos laborales”, explicaba presentadora del programa.

Después de visionar una de las cámaras ocultas que lleva a cabo el programa, Toñi Moreno dio paso a la mujer que había actuado contra una injusticia planteada sin saber que estaba siendo grabada. Aprovechando que Rosa López estaba en el plató, para animar la entrada al plató de la mujer, sonaba una canción de la cantante.

“Y como una estrella de televisión, como se merece, recibimos a nuestra maravillosa”, anunciaba Moreno a los espectadores. En ese momento, Alicia Aguilar entró en plató al tiempo que Moreno pidió que dejara de sonar esa canción. “¿Está qué música es?”, se preguntó Moreno

“Esta música está muy bien, pero...”, decía a continuación sin terminar la frase al darse cuenta de que se trataba de una canción de Rosa López mientras se lo soplaban con el pinganillo. “¡Ah! Entonces, enséñame a bailarla”, reaccionaba la presentadora muy sorprendida, consciente de que había metido la pata en pleno directo.

“Es que digo, esta música está muy bien, pero no se baila”, intentó justificarse la presentadora para enmendar su error. En ese momento, la artista se ponía a bailar con Moreno al fondo del plató y se limitaba a reír, a pesar de ser consciente de lo que había dicho Moreno.