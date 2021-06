'Todo es mentira' hace un chiste sobre Errejón y no se dan cuenta de que sigue en directo: "No me lo esperaba"

'Todo es mentira' programó una conexión en directo con Íñigo Errejón para analizar uno de los problemas más sonados en la actualidad y que el político de Más País ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones: la salud mental. Asimismo, el programa de Cuatro presentado por Risto Mejide realizó una videollamada con el político para analizar la situación actual.

Antes de dar paso al entrevistado, el conductor del espacio de Cuatro quiso recordar que se han cuadriplicado los trastornos mentales en niños y jóvenes. A raíz de esto, todos los presentes coincidieron en que Errejón ha sido el responsable de presentar una petición en el Congreso para que se desarrolle un plan nacional de salud mental.

Nada más comenzar la entrevista, Antonio Castelo gastó una broma al político en relación a su aparente juventud, lo que ya se ha convertido en algo habitual. Esta vez, el chiste se produjo por la habitación desde la que Errejón estaba haciendo la videollamada. El político apareció con una estanteria llena de libros de fondo, lo que recordó al colaborador al colegio.

"Un placer hablar con usted", le decía Risto a Errejón. "Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo", respondía el político, dejando claro que se trataba de una despedida y que ya se terminaba su intervención en el espacio de Cuatro. Es por esto por lo que Miguel Lago creía que la entrevista ya había terminado y con ella la conexión con el invitado.





Por este motivo, seguro de que Errejón ya no se encontraba en directo al haber terminado la entrevista, hizo un último chiste sobre el de Más Madrid y su edad. "Ahora a disfrutar de pretecnología que es lo que tiene a las 17.15 horas", señaló el colaborador entre risas, volviendo a hacer referencia a que debía encontrarse en el colegio.

"Aquí esto, aquí estoy"

"No seáis así. Además, hacerle las coñas cuando está, no cuando se ha ido", le reprochaba el presentador a sus compañeros, dando también por hecho que el espacio de Cuatro ya había cortado la conexión con el político. "No sabía que se iba. Si le hago siempre la misma broma. Que son las 17:15. Llevo aquí callado 45 minutos. Para una broma que meto", se justificaba el colaborador.

No obstante, ninguno contaba con que Errejón seguía conectado, por lo que decidió responderles, mientras retomaba la conversación. "Mira, ahí está Íñigo", señalaba Lago. "Aquí esto, aquí estoy. Esta no me la sabía, no me la esperaba", respondía el político muy irónico, haciendo referencia a este último chiste, lo que provocó las carcajadas en el plató.

"Te ha tumbado, eh. Te ha tumbado", repetía el conductor del espacio de Cuatro entre risas. "Como tiene que ser", contestaba el humorista. "Gracias de nuevo", decía el presentador para, finalmente, dar por terminada la entrevista. "Un saludo, que vaya muy bien", se despidió el político con una sonrisa.