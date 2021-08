Terelu Campos, colaboradora de 'Viva la Vida', deja en evidencia a Olga Moreno en directo: "No me conmovió"

Terelu Campos no ha podido contenerse este domingo en 'Viva la Vida' y ha reaccionado a la entrevista de Olga Moreno en Telecinco. La amiga de Rocío Carrasco ha reaccionado así a las declaraciones de la ganadora de 'Supervivientes': "Sus palabras y sus lágrimas no me conmueven".

Además, ha incidido en las mentiras que, a su parecer, habría contado en directo la mujer de Antonio David Flores. "No es verdad que las cosas sucediesen como Olga dice, no es verdad que Rocío pasara por delante de su hijo sin hablarle y hay testigos de cómo sucedieron realmente las cosas".









De hecho, la mayor de las Campos ha indicado que en la ausencia del hijo de Carrasco en la boda de Rocío hay "una clara premeditación" porque "el daño ahí quién se lo llevó fue el niño". Varias mentiras, por tanto, serían las que ha contado Olga Moreno y que protagonizarían los hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Una polémica y unas declaraciones que está siendo muy comentado por la prensa del corazón y también en Telecinco desde que Rocío Carrasco contó su versión en la docuserie que ella misma protagoniza.









Por el momento, la hija de la Jurado no ha hecho ninguna declaración al respecto y disfruta de unas vacaciones con su marido, Fidel Albiac. Alejada de toda cuestión mediática.

Lluvia de críticas a 'Viva la vida' por lo que pasa en directo con Antonio David Flores: "Boicot"

Ya no veo 'Sálvame', ya iremos viendo como se van solventando las cosas", se limitó a decir el entrevistado. No obstante, a muchos nos les sentó demasiado bien que Telecinco volviese a dar voz a Antonio David. El programa presentado por Emma García vendió como exclusiva las únicas declaraciones de Antonio David sobre el fichaje de Carrasco para 'Sálvame'. "", se limitó a decir el entrevistado. No obstante, a muchos nos les sentó demasiado bien que Telecinco volviese a dar voz a Antonio David.





Conscientes de lo que podía suceder, el programa de Telecinco quiso aclarar sus intenciones: "Nuestro objetivo era constatar cómo han sido esas primeras horas de Rocío Flores fuera de cámara tras enterarse de que, a partir de ahora, trabajará muy cerquita de su madre".

A ver si de una vez damos ejemplo en los medios de comunicación con 0 cobertura a personajes que no se merecen ni un minuto de atención, como el ser.. #BoicotVivaLaVida — julia (@julia62885012) July 10, 2021

Sin embargo, este argumento no fue suficiente y las redes sociales se llenaron de mensajes contrariados por la aparición de Flores. Una decisión que acabó por pasarle factura al formato presentado por Emma García los fines de semana en Telecinco.