María Patiño confiesa la condición que ponía Terelu Campos para compartir plató: "Les echabas"

Este lunes, ‘Sálvame’ presentaba una de sus apuestas más inesperadas para el espacio bajo el nombre de ‘Sálvame Lemon Tea’. Aprovechando el regreso de Terelu Campos al programa, La Fábrica de la Tele decidió hacerle un hueco en las tardes de Telecinco al frente de su propio espacio. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos no está sola y presenta junto a María Patiño, compañera con la que ha protagonizado varios enfrentamientos hasta hace poco. El programa se ha presentado como una especie de ‘Aquí hay tomate’ que servirá de transición hasta la llegada de ‘Sálvame Naranja’.

Este martes, las comunicadoras volvían a ponerse al frente del espacio, pero, esta vez, llamaron la atención de los espectadores al aparecer las dos igual vestidas con un traje de chaqueta blanco y una blusa lencera de color negro. "Terelu, qué mona vas, vestida igual que yo", soltaba la también presentadora de ‘Socialité’ nada más empezar, en un tono irónico. “Igual que tú”, corroboraba Campos.

En ese momento, Patiño aprovechó para confesar lo que se rumorea por los pasillos de Mediaset sobre su ahora compañera respecto a la condición que ponía a sus compañeros tras las cámaras para compartir plató con ellos. "Había una leyenda negra sobre ti", decía entonces la comunicadora. “¿Ah, sí?”, reaccionaba Terelu muy sorprendida e intriga por conocer que iba a contar la colaboradora de 'Sálvame' en pleno directo.









"Va a salir el verdadero yo de cada una"



"Decían que si la gente iba vestida con tu mismo color la echabas del plató". “Sí”, corroboraba la hermana de Carmen Borrego, haciendo referencia a que estaba al corriente de este rumor. Sin embargo, no quiso concretar si era cierto o no. "Pues hoy lo tienes jodido", bromeaba Patiño, ya que iban vestidas idénticas por orden de la dirección de ‘Sálvame’. "Bueno… No me pongas a prueba", contestaba Terelu con humor.

“Verás que, al final, va a salir el verdadero yo de cada una”, señalaba Patiño. “Esto es una ‘jugadita’ de la dirección…”, se quejaba Campos. “Claro, esto juega a tu favor, no al mío”, opinaba entonces, dirigiéndose a su compañera y dejando caer que el vestuario le queda mejor a Patiño que a ella.

“Ah… Porque lo luzco mejor que tú”, apuntaba Patiño. “Evidentemente”, le daba la razón la colaboradora de ‘Viva la vida’. “Hombre… Faltaría más. Ahí no hay debate”, insistía la presentadora de ‘Socialité’. “Para que te lo digas tú a ti misma, te lo digo yo”, aclaraba Terelu. “Muchas gracias, Terelu”, reaccionaba, visiblemente sarcástica.