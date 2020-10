El tenso encontronazo entre Albert Rivera y Gonzalo Miró en 'La hora de la 1' al hablar de Malú

Albert Rivera sigue con su recorrido por los platós de televisión para hablar de su retirada política y promocionar su último libro, 'Un ciudadano libre'. Tras reaparecer en'El Hormiguero', concedió una entrevista a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y, ahora, es el turno de 'La hora de la 1', donde Gonzalo Miró, ex pareja de Malú, es colaborador.

Este tenso encuentro entre ambos iba a producirse tarde o temprano, ya que Miró es un conocido colaborador de televisión y Rivera no deja de generar polémicas en torno a su vida privada y profesional. Durante la entrevista, el concursante de 'MasterChef Celebrity 5' ha tenido que escuhar al ex político hablar de su experiencia política y de su vida familiar, en concreto de su actual pareja y madre de su hija, Malú, lo que podría haber generado una situación incómoda en la mesa de debate.

"Ahora solo pido máxima libertad, un poquito de anonimato, o por lo menos de libertad, más tiempo para los míos, y una motivación nueva", ha pedido Rivera haciendo alusión a que la prensa rosa no deja de perseguir a su madre y a su suegra.

"Guardamos nuestra intimidad porque es un derecho constitucional de todos los españoles, seas lo que seas. Hay gente que hacen exclusivas y otros que no vendemos nuestra vida. Me gusta ir a comprar ropa y no tener que darme la vuelta… Lo único que pido es una regulación. A mi no me gusta verme en portadas de revistas, es muy extraño", ha continuado contando.

Es por esto por lo que la presentadora le ha preguntado por la relación con su suegra, a quien Rivera ha dedicado unas bonitas palabras. "Mi suegra es una artista, una mujer maravillosa, tiene un papel fundamental porque es la abuela de Lucía. Mujeres discretas que se merecen disfrutar de su nieta y su familia", ha reconocido.

El ex político habla de su nueva ilusión

Además, el abogado ha hablado con mucha ilusión de su uevo trabajo. "Entré en política de rebote, no era mi vocación y, ahora, tengo la oportunidad de liderar un proyecto, en el sector privado, que siempre me ha gustado. Es una nueva ilusión y yo no se vivir ni sin pasión ni sin ilusión. Tengo una nueva meta y estoy muy contento".