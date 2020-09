Albert Rivera hace este importante anuncio sobre Malú en Telecinco con Bertín Osborne

El que fuera presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho un importante anuncio este viernes en 'Mi casa es la tuya', programa que presenta y dirige Bertín Osborne. El exlíder de la formación naranja abandonó la primera línea política después de los malos resultados que su partido recibió el 10 de noviembre abriendo una crisis interna dentro de la formación.

Precisamente con 10 diputados se quedó Ciudadanos, lo que supuso, además de la dimisión de su líder, un varapalo en la formación política, que inmediatamente fue aprovechada por los demás grupos políticos para señalar la falta de estrategia de Ciudadanos por aquellos meses. Después Inés Arrimadas logró el puesto de Rivera, con unas primarias en plena pandemia y varias dimisiones en el seno de la formación.

El anuncio que ha hecho Rivera

Este viernes ha querido aprovechar que ha estado con Bertín Osborne para hablar sin tapujos sobre cómo se pronunció su salida de la política, su nueva etapa profesional y también su relación con la cantante que Malú, un hecho que ha sido noticia desde el primer día.

Precisamente, sobre Malú ha hecho dos anuncios en el espacio nocturno de Telecinco, 'Mi casa es la tuya'. El primero tiene que ver con la carrera profesional de la misma, mientras que el segundo tiene que ver con cómo se conocieron.

Sobre la carrera profesional de Malú, Rivera ha explicado que la cantante ha vivido momentos difíciles. Tuvo que cancelar una gira internacional después de sufrir un accidente, y la pandemia no ha facilitado las cosas para este sector. Pero el anuncio que ha hecho tiene que ver con el nuevo disco que prepara la cantante. “Es un discazo, pero no puedo decir más”, ha dicho entre risas a Osborne.

Sobre sus inicios también ha explicado muchas cosas, pero sin duda la que más atención ha llamado y que nunca había revelado ha sido cómo inició relación con ella.

"Éramos amigos ya, nos conocíamos ya. Con ella nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo, rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas 'esto no puede pasar', pero cuando uno se enamora de alguien... Lo que más me gusta de esta historia es que cuando tú quieres a alguien, no hay quien lo pare. Se inventaron estando juntos que habíamos roto, y salió en doscientos periódicos. Fíjate, era la primera vez que se conocían las dos familias, y estando allí me empiezan a llegar mensajes al móvil diciendo 'lo siento Albert' y estábamos celebrando en familia. A ella también le escribieron, nos miramos y nos dijimos '¿qué hemos roto?' (se ríe). Han perseguido a mi suegra y a mi madre los paparazzis, es que no nos interesa para nada ese ámbito de vender mi vida privada".

