Albert Rivera se sincera sobre su retirada política y relación con Malú: "Fue liberador"

Albert Rivera hizo su primera aparición en televisión como ex político de Ciudadanos en 'El Hormiguero'. En esta ocasión, Rivera fue invitado al plató de las hormigas para promocionar su nuevo libro: 'Un ciudadano libre'. En este proyecto se sincera y habla detalladamente de su salida de la vida política tras su fracaso electoral en las últimas elecciones generales.

En primer lugar, Pablo Motos le preguntó por cómo ha cambiado su vida desde entonces: "La campaña no iba bien y fue muy dura esa última etapa. Con el tiempo encontré notas en mi móvil con fragmentos de mi discurso en el mes de septiembre, y fue en noviembre cuando lo pronuncié", explicó Rivera.

Asimismo, el ex político confesó que en la noche electoral ya habló con su equipo de confianza sobre su futuro en el partido: "Si quedábamos por debajo de 20 escaños me iba. Porque la derrota es del líder y siempre me ha dado pereza la gente que pone excusas para no irse". Además, a raíz de este tema, no dudo en lanzar una pulla a Pedro Sánchez: "Como el presidente actual por ejemplo"."No quería verme una noche electoral con un batacazo poniendo excusas. Seis meses antes había tenido el mayor resultado en un partido nuevo liberal en nuestro país y seis meses después me fui", concluyó.

Siguiendo con el tema, el presentador sintió curiosidad y le preguntó cómo era posible perder tantos votos en seis meses. "He detectado dos o tres causas. Una de ellas es que bastante electorado se quedó en casa. Cosa bastante habitual en las repeticiones electorales y Sánchez lo sabía. Él quería pactar con Podemos y apoyarse en los nacionalistas, nunca me lo propuso a mí, pero una mentira repetida varias veces caló. Otra causa es que creo que fui un buen candidato pero pequé de pardillo. España estaba polarizada, Sánchez alimentaba a Vox y viceversa, y a mí se me ocurrió sacar la bandera blanca en medio de una guerra". respondió.

"Hubo causas propias y ajenas. Pero no me iba a quedar atornillado a un escaño, preferí morir políticamente en libertad y rehacer mi vida", aclaró. Asimismo, definió su discurso como "liberador": "Pensaba que me iba a romper pero al volver a ver el momento, descubrí que tenía una sonrisa triste pero con una sensación de haber vivido algo apasionante. Así que se puede dimitir señores, cuando no van bien las cosas coges y te vas".

El momento concreto en el que @Albert_Rivera decide dejar la política #AlbertRiveraEHpic.twitter.com/Q678CMFBYT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2020

El ex político habla de su relación con Malú

Por otro lado, el presentador quiso preguntarle por un tema que interesaba a la mayoría de espectadores, ya que la noticia fue un tanto inesperada. Es por ello por lo que Motos sacó el tema de Malú e hizo hincapié en el acoso que sufren por parte de los medios.

"Uno no elige de quién se enamora y en una relación de esta naturaleza, con un político y una artista de primer nivel entiendo el interés. Lo que no entiendo es porqué no podemos ir a la playa con nuestra familia. Tengo cinco coches de paparazzis detrás y no puedo ir al médico", reveló Rivera. "Hay que cambiar la ley. La intimidad es un derecho de todos los españoles", opinó.

"Se han dicho tantas... un sábado estábamos en casa toda la familia reunida y me llegó un whatsapp de ánimos, a ella también y nos fuimos a google y vimos que habían sacado que habíamos roto. Porque una periodista lo había asegurado en un programa del corazón. Te ves en diez minutos con muchísimas noticias replicando lo mismo y sin contrastar", contó.

"Con la fortaleza que hemos tenido para aguantar tantas cosas, hemos sido una roca y un equipo, pero aquí estamos y somos una familia feliz, pero sí ha habido momentos duros. Me considero un afortunado porque trabajo en lo que quiero y tengo una familia feliz", declaró, haciendo alusión a los momentos complicados que han pasado al ser una pareja pública.