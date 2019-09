Tensión en el plató de Masterchef tras el reproche de Tamara Falcó a Los Chunguitos por su ensalada

Los Chunguitos están dándonos momentazos desde la primer entrega de 'Masterchef celebrity 4' con su humor infalible. Los fogones de las cocinas del 'reality' culinario de Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz ya se han encendido, aunque los hermanos Salazar no los han utilizado demasiado.

El nivel de Los Chungitos deja mucho que desear, como ya se vio en el primer avance del programa culinario de TVE y Shine Iberia, en el que Juan Salazar, uno de los miembros del dúo artístico, hermanos a su vez de las Azúcar Moreno, demostró que ha pisado pocas veces la cocina para preparar un buen plato de comida y reconoció que no era un gran cocinero.

Este miércoles, once de septiembre, Juan ha presentado un 'plato' con espinacas como ingrediente principal, que le ha costado preparar cinco 'duros' minutos y que ha denominado 'Vida' por ser sano. "¿Me puedes decir los ingredientes que lleva tu plato?", ha preguntado Samantha sin poder aguantarse la risa. "Si te digo la verdad, no me acuerdo", ha contestado el aspirante a cocinero. El plató se ha rendido a sus pies y prácticamente todos se han reído a carcajadas. "Es que no tienes vergüenza", ha espetado Vallejo-Nágera.

"Nunca he visto a nadie con un nivel tan bajo como el tuyo"

La chef ha invitado a Tamara Falcó a probar el plato del hermano Salazar y la hija de Isabel Preysler se ha animado a dar una crítica constructiva: "Está lleno de vida, pero había un poquito de tierra en el plato". "¿Y por qué no lo has lavado con agua?", ha preguntado José Salazar a su hermano. "Si lo he lavado", ha expresado Juan. Entonces el jurado ha explotado contra el intérprete: "¡Qué vas a lavar! No nos mientas".

Jordi Cruz le ha recriminado que haya preparado el plato sin esforzarse: "¡Con dos narices! Has cogido tu manojo de espinacas con su cordel y todo. Lo has metido crudo y sin lavar y en cinco minutos has acabado". "Y he tardado mucho", ha admitido Juan. "Nunca he visto a nadie con un nivel tan bajo como el tuyo", ha señalado el chef Jordi Cruz a Juan, que ha desatado las risas con su jocosa respuesta: "Ni lo verás", ha bromeado el cantante del grupo musical, que originalmente estaba formado por Enrique, José y Juan Salazar. "Yo soy así", ha sentenciado.

¿Qué pasaría si en el talent de cocina más duro del mundo entrara alguien que no ha pisado la cocina? Se acerca #MCCelebrity y las risas están aseguradas. Muy pronto en @La1_tve https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/FrRIvfWvOR — MasterChef (@MasterChef_es) August 5, 2019

En otro de los avances, Los Chunguitos tuvieron otro lápsus más grave. Tamara Falcó había preparado un plato con veloute, una salsa que Juan desconocía. "¿Sabes qué es una bechamel?", preguntó la hija de Isabel Preysler. "Pues es igual, pero con caldito", señaló Falcó. "¡Ah, bueno! Está bien", expresó el miembro de Los Chunguitos. Entonces, Vallejo-Nágera le puso a prueba y le pregunto si sabía lo que era una bechamel. Y la respuesta dejó con la boca abierta a los jueces, que no pudieron parar de reír: "Mayonesa".