La tensa bronca que Emma García ha tenido que parar por culpa de Alba Carrillo: "Que os den"

El programa de ‘Viva la Vida’ parece que ha empezado muy caliente. Y no precisamente por José Antonio Avilés que está acaparando todos los titulares de estos días. En este caso los protagonistas eran Alba Carrillo y Diego Arrabal. El paparazzi amenazaba con tener un vídeo que podría comprometer a esta, sobre su cruzado en familia.

Nada más escuchar la amenaza de sacar el vídeo, Alba Carrillo sacaba todo su genio para parar los pies al paparazzis. Mientras tanto, Emma García, mandaba tranquilizar a ambos, hasta que finalmente se cansaba y decía: “Que os den, me voy a la cocina”. Cambiando así de repertorio y pasando a presentar al chef que se encontraba en plató. Pero se seguía escuchando a Alba Carrillo gritando.

El enfrentamiento de Alba Carrillo y Diego Arrabal

A la vuelta se volvía a sacar el mismo y Diego amenazaba de nuevo: “Le regaló al programa las imágenes que yo le diga”. Así que Alba amenazaba con demandar si sacaba esas imágenes: “Si tienes algo que demandar al juzgado”, aseguraba esta. Y es que tanto los espectadores como Emma García no entendían de qué se hablaba.

Ante la situación de nervios Emma García comenzaba: “Ya, ya, ya. Se acabó. Y tu deja de regalar vídeos que me estás tocando las narices ya. Por favor”. Pero Alba Carrillo no podía contener la histeria negando todo lo que estaba diciendo: “No hables de mi hijo que tiene la misma edad que el tuyo”. A lo que Emma le pedía calma: “Alba tranquilízate, Alba”.

Alba Carrillo: 'Toda la vida amenazando. Eres un sinvergüenza, ¡Sinvergüenza!'



Ya hay que ser rastrero para aprovechar la mínima para sacar al hijo de alguien cuando no es el tema y todo porque es un cobarde que lanza la piedra y esconde la mano#VivaLaVida296pic.twitter.com/nyFKcp9JJa — El Discípulo (@TransfugaVital) May 10, 2020

El monumental enfado de Emma García

Pero la tensión iba en aumento y Emma amenazaba también: “O me hacéis caso, o me pongo yo como no me gusta ponerme. Y mando a cada uno a su p***era casa. ¿Lo hacemos así? Quiero que el espectador que está en su casa se entere de lo que está pasando”.

Alba Carrillo no podía aguantar las lágrimas y se derrumbaba, y es que se le oía decir: “Ahora estamos bien”, refiriéndose a la relación que tenía con su ex. Mientras Emma ponía orden, se podía escuchar en bajito a esta: “Eres un sinvergüenza, eres un sinvergüenza”. En ese momento Diego Arrabal interrumpía: “Perdona Emma, yo estoy en mi casa y estoy escuchando los insultos”. A lo que Emma le dejaba claro que ella no los había escuchado, así que este decidía: “Sí pues vale, hasta luego”, y cortaba así la conexión de la videollamada.

Emma García harta de lo que había ocurrido le despedía: “Oye ya está que ya somos mayorcitos. Si uno quiere irse que se vaya”. Alba le pedía perdón, pero esta le decía: “No me hagas esto Alba. Escúchame, no se va a publicar ningún vídeo de un menor y desconozco porque Diego Arrabal ha dicho eso. Cuando digo calma es porque quiero orden y porque es mi trabajo. Es mi momento y me jorobáis mi trabajo”.

Pero la discusión seguía, porque el director del programa Raúl, achacaba a Emma García que había dejado irse a Diego Arrabal: “¿Qué quieres que le agarre del cuello virtual?”. Un tenso momento que finalmente acababa con las risas de Emma al hablar con el que aseguraba: “Menos mal que estás tú, me das paz, calma y de comer”, terminaba la presentadora de 'Viva la vida'

