Emma García hace este comentario sobre María Teresa y hace llorar a Terelu en directo

Un comentario de la presentadora de 'Viva la vida', Emma García, ha hecho estallar la polémica este sábado tras realizar un comentario sobre María Teresa en directo que ha terminado haciendo llorar a su hija, Terelu Campos. Un mensaje sobre la entrevista que tendría la presentadora malagueña en 'Sávame Deluxe' y que comunicaron a su hija en los camerino y terminó en un momento de lo más amargo.

'Viva la vida' ha empezado con muchos frentes abiertos y un tema central: las Campos. Una tarde más Emma García ha dado paso a una imagen de Terelu Campos y un anuncia: ''Viene en camino al plató porque tiene que dar una noticia que cambiará muchas cosas''. Esto ha pillado por sorpresa al equipo, ya que la hija de María Teresa Campos no estaba convocada a esta tarde de debate.

Emma ha dicho que ''no sabía nada, al igual que el resto de compañeros, y que durante la tarde se sabrá si Terelu se irá y es una despedida o no, si es porque está enamorada''. Unas palabras que han dado paso al malestar por la noticia de que esta noche María Teresa Campos se sentará en Deluxe para hablar de todo y aclarar su situación personal. Una entrevista que además será ''el reencuentro'' con la cadena, el programa y los compañeros, tras salir muy enfada de la cadena.

Emma, una vez más, muy descolocada con la familia Campos, ha querido dar su opinión, ya que no esperaba que después de todo lo que han dicho de los compañeros de 'Sálvame', se haya optado por ir allí. Aunque lo respeta, no sabe cómo el comunicado de la ruptura lo hizo en 'Viva la vida' y ahora para responder a todo va a 'Sábado Deluxe': ''Me voy a mojar. Aquí no pagamos. Creo que el motivo es económico''.

Y ha añadido más: ''Sorprende, pero ir al Deluxe no es arrastrarse. Va al programa y a ver qué cuenta. Que ha elegido ir allí, a pesar de todo lo que le han dado... Bueno, es su elección. Es una entrevista de mucho interés y yo la veré y estaré muy pendiente''.

Esto ha abierto un nuevo debate muy tenso en 'Viva la vida' entre los colaboradores, porque han arremetido sin filtros contra la decisión, porque según Isabel Rábago y sus compañeros ''no es normal que se haya criticado así al programa que se diga'', ''que Terelu tenía que ir medicada'', que ha sido ''el programa que más daño les ha hecho'' y ahora que María Teresa Campos ha decidido reaparecer allí no es normal.

La situación ha empeorado al entrar Terelu en plató, ya que no ha ocultado su malestar ni el de su madre. Según ha contado, ''no ha sentado nada bien las palabras de Emma García'', hasta tal punto que ''se había planteado no ir a la entrevista en el Deluxe''. Un punto en el que Emma ha tenido que mediar y ''rectificar'' para encauzar la situación: ''María Teresa te va a venir fenomenal ir y estamos todos deseando verte'', ha dicho. Terelu ha dicho que ''está cansada de estar en mitad de todo y que están desbordadas''. ''A veces siento que nadie se pone en mi lugar para entender que la gente está hablando de mi madre. Cierto es que es una persona pública, pero es mi madre y duele'', ha dicho Terelu emocionada.

En ese momento, Emma fue avisada de que María Teresa estaba llegando a Telecinco y no ha dudado en parar la entrevista con Terelu para ir a dar la cara ante la comunicadora. ''La que has liado'', le ha dicho María Teresa a García antes de darse un abrazo. ''A la entrevista voy porque hablo mucho con Jorge Javier, pero también iré al tuyo''. Un instante emotivo, donde la Campos ha confesado que esta noche en 'Deluxe' habrá muchas risas y que está tranquila.

Una trama que había crispado el ambiente y que dejado la relación entre la familia Campos y el programa 'Viva la vida' muy tocada, pero que ha terminado con un final feliz.