Telecinco toma una drástica decisión que afecta de lleno a Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez

Mediaset y Atresmedia se encuentran en pleno conflicto por hacerse por el liderazgo televisivo. Como consecuencia, tanto Antena 3 como Telecinco se enfrentan a constantes cambios en su parrilla para poder competir. Cada vez que una de las cadenas incorpora un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria a uno de sus espacios estrella. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve peligrar su primera posición.

Este martes, según ha comunicado Mediaset España, Telecinco ha decidido cambiar la programación de su prime time del viernes para poder hacer frente al éxito de Antena 3. Tal y como ha confirmado el mencionado medio, Telecinco ha decidido retirar 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', talent que se estrenó recientemente, de los viernes y sustituirlo por una entrega especial de 'Sálvame Deluxe'.

Esta semana doble 'Deluxe', viernes y sábado. 'Top Star' se sigue grabando y volverá próximamente a la programación. — Mediaset España (@mediasetcom) May 18, 2021









Mediaset ha realizado este cambio para que el programa de La Fábrica de la Tele, al ser el formato estrella de la cadena, pueda hacer frente a 'La Voz Kids', talent de Antena 3 que emitirá las terceras 'Audiciones a Ciegas'. Esto se debe a que el programa presentado por Eva González está anotando grandes datos de audiencia, como el pasado viernes que marcó un 23.4% de share y logró acumular 2.817.000 espectadores. Mientras que 'Top Star' apenas hizo un 9,3% de cuota y 1.130.000 espectadores.

Aunque ha sido retirado de la parrilla por sus escasos datos de audiencia, el espacio conducido por Jesús Vázquez no ha sido cancelado de Mediaset. El concurso que cuenta con Risto Mejide, Danna Paola e Isabel Pantoja como jurado sigue con las grabaciones con normalidad, por lo que continuará emitiéndose. No obstante, todavía no se sabe el lugar que ocupará el mencionado talent en la programación. Una de las posibilidades es que el formato ocupe el prime time del domingo en lugar de 'Supervivientes' si el reality se mantiene la noche de los lunes para hacer frente a 'Mask Singer: adivina quién canta'.









'La Voz Kids' arrasa en el prime time

Esta es una decisión que Mediaset podría estar barajando desde el estreno de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', ya que, hace dos semanas, la nueva edición de 'La Voz Kids' llegó a la televisión y arrasó. El talent de antena 3 acaparó gran parte de la audiencia con su estreno el pasado 7 de mayo y se hizo con un 22,6% de cuota media, mientras que el talent show de la competencia marcó un 11,3%. Una diferencia que se hizo aún mayor la semana siguiente.

Al finalizar 'Got Talent España', Mediaset decidió apostar por 'Top Star', otro talent show en el que también participa Risto Mejide. El espacio presentador por Jesús Vázquez cuenta con Danna Paola, Risto Mejide e Isabel Pantoja como los mentores que apuestan dinero real por la mejor voz. Por el momento, aunque han pasado muchas personas anónimas, también han participado concursantes que resultaron ser cantantes conocidos, como Javián, Brequette o Jadel.