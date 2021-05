Telecinco 'caza' la estrategia de TVE para no mencionar a Rocío Carrasco en Eurovisión: “Compis, no pasa nada”

En la noche de este jueves llamaba la atención de los espectadores de la semifinal de Eurovisión la forma en la que los colaboradores evitaban hacer mención al documental en formato serie de Telecinco sobre la vida de Rocío Carrasco. Más si cabe después de la respuesta del periodista y responsable de redes sociales en Mediaset, Adolfo Rodríguez, que no dejaba pasar la curiosa estrategia de Televisión Española y señalaba el feo que les estaba haciendo la cadena pública.

Todo ello a diferencia de otros programas de la competencia de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' a los que los colaboradores de los programas especiales de Eurovisión no tienen problema en mencionar. Caso, por ejemplo, de 'La Voz' de Antena 3 o 'Got Talent', que en este caso sí se emite en Telecinco. Una práctica nueva, ya que antaño era bastante habitual escuchar a los tertulianos musicales hablar de “un programa de otra cadena”. Algo que, parece, ahora sólo queda reservado para la docuserie sobre la relación de la hija de Rocío Jurado con Antonio David Flores.









La estrategia de TVE para no hablar de Rociito



El momento en cuestión llegaba tras la actuación de Suiza en las semifinales con la canción “Tout l'Univers”, del grupo Gjon's Tears. Concretamente se trata de la sintonía más empleada por el equipo de producción para que sea la banda sonora de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Por ello, la periodista de Radio Nacional, Julia Varela, se refería al tema como reconocible por “haber sido la banda sonora de un programa de televisión muy popular en nuestro país”.

Una forma de evitar mencionar a la docuserie que no ha debido sentar muy bien a algunas de las personas que trabajan en la cadena de Vasile. Rodríguez, community manager del grupo, respondía a la periodista y al programa a través de las redes sociales: “Solo un apunte: ‘Tout L’Universe’ no ha puesto BSO a “un programa de TV muy conocido” sino a la docuserie 'Rocío, seguir viva...'. Compis, no pasa nada por mencionar puntualmente el trabajo de otras empresas que generan conversación social. De verdad”, comentaba molesto en Twitter.

Solo un apunte: ‘Tout L’Universe’ no ha puesto BSO a “un programa de TV muy conocido” sino a la docuserie @rocioseguirviva.

Compis, no pasa nada por mencionar puntualmente el trabajo de otras empresas que generan conversación social. De verdad #EuroSemi1#Eurovision — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) May 20, 2021









El guiño posterior de TVE a Telecinco



No obstante, como si fuese una suerte de autocorrección, el comentarista y experto en el festival, Victor Escudero, lanzaba un capote al grupo a la docuserie. Cuando los jueces dieron Gjion's Tears el pase a la final del festival, el especialista sentenciaba: “Pasar a la final para seguir vivo es el título de este momento”, en referencia clara al documental de Telecinco. Un comentario que desataba las risas entre la propia Varela y el resto de colaboradores.

Y es que tal es el vínculo entre el programa y el tema que el pasado domingo 21 de marzo, el propio Gjon's Tears fue el protagonista del inicio del programa. Sentado al piano, el joven suizo interpretó "Tout l'universe" mientras en la pantalla se proyectaban imágenes de la vida de Rocío Carrasco. La emoción se desbordaba en un momento que estaban viendo casi cuatro millones de personas. De hecho, era la primera vez que Gjon's Tears interpretaba su canción en directo.