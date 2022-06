Tamara Falcó se queda a cuadros en 'El Hormiguero' por el corte de una espectadora: "No volvemos a llamarla"

La noche del jueves, Pablo Motos despidió la semana con Alexia Putellas como invitada de 'El Hormiguero'. La futbolista ha acudido al programa de las hormigas para hablar de su propia serie documental en Prime Video y su trayectoria profesional, destacando que ha sido la primera española en ganar el Balón de Oro. Después de la entrevista y de presenciar la ciencia con Marron, el conductor del espacio de Antena 3 dio paso a la tertulia de cada jueves, en la que cuenta con la presencia de Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val como tertulianos para comentar las noticias de la semana.

Antes de iniciar la tertulia, Motos eligió a Falcó para llevar a cabo la llamada para dar la tarjeta Openbank, momento del espacio en el que llamar a un número de teléfono al azar para que un espectador puede llevarse 3.000 euros si responde bien a la pregunta "¿sabe usted qué es lo que quiero?", cuya respuesta es "La tarjeta de 'El hormiguero". Ante la oferta, la colaboradora se mostró muy emocionada, dado que considera que tiene una voz muy reconocible y eso puede ayudar al concursante: "Mi voz es muy típica, seguro que me van a reconocer y lo van a decir".

No obstante, parece que su voz no ayudó a repartir el premio y tuvieron que hacer varios intentos. Nada más marcar el primer número, una mujer respondió al otro lado de la línea. A pesar de ello, tras escuchar la pregunta de Falcó, la señora colgaba directamente sin querer escuchar más. "Me ha colgado", se lamentaba la hija de Isabel Preysler tras quedarse con la palabra en la boca. "Claro, tienes que decirle buenas noches o algo así, sino suena muy a broma", le aconsejaba el presentador para que la próxima vez no colgasen sin escucharles.

"¿La volvemos a llamar? Dadle otra oportunidad a la humanidad", pedía Falcó, queriendo dar otra oportunidad a la mujer que la había colgado al creer que estaba siendo víctima de una tomadura de pelo. Sin embargo, la espectadora, al reconocer el número, no volvió a coger el teléfono. Muy decepcionada por la situación al ser su primera vez, quien fue ganadora de 'MasterChef Calebrity' pedía a Motos otra oportunidad y él accedía.









"Esto no había cómo salvarlo"



Entonces, el equipo del programa de Antena 3 estuvo llamando a varios número sin éxito, dado que nadie respondía. Tras varios intentos, una mujer respondía al otro lado del teléfono, lo que alegró mucho a Falcó, dado que ya había tirado la toalla y estaba algo desesperada al no obtener respuesta.

"Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sabe usted qué es lo que quiero?", preguntaba Falcó. A pesar de la ilusión de su voz, la comunicadora se llevaba un "no" rotundo como contestación. Esta vez, Falcó no se daba por vencida e intentaba convencer a la joven de que no se trataba de una broma y de que podía dar con la respuesta para llevarse el premio. "Bueno, otro momento, espere. Le llamamos de un programa muy conocido y tiene que contestar a una pregunta para ganarse el dinero. Entonces... ¿sabe usted...?", insistía ella.

Sin poder terminar la frase ni poder reformular la pregunta, Falcó volvía a quedarse con la palabra en la boca. Ante el cuelgue de la espectadora, la colaboradora mira a cámara con la cara totalmente desencajada y algo decepcionada por su experiencia como encargada del concurso. "O sea... esto... esto... esto no había cómo salvarlo. A esta no volvemos a llamarla, no me vuelve a contestar, seguro", reaccionaba la tertuliana, todavía descolocada. "¡Qué pena!", exclamaba el conductor del espacio tras recordar que la próxima semana quien acierte bien se llevaría 6.000 euros.