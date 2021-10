Tamara Falcó destapa en 'El Hormiguero el 'feo' que le hicieron Pablo Motos y sus compañeros: "Excusas falsas"

Tamara Falcó ha regresado este jueves al plató de 'El Hormiguero', el programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, para participar, como es habitual cada semana, en la tertulia de a actualidad, sección en la que también están presentes otros rostros conocidos del programa como Cristina Pardo, Juan del Val Nuria Roca o el propio Pablo Motos.

La pasada semana, Tamara Falcó no estuvo presente en esta sección porque fue la invitada de Pablo Motos, y se sentó al principio de programa en la silla donde todos los invitados analizan su carrera y presentan sus nuevos proyectos. En este sentido, la hija de Isabel Preysler se ha vuelto a sentar en el banquillo de los colaboradores, el que está situado al comienzo del programa justo en el hueco donde se hace el baile con el que en cada edición se arranca el programa. Este baile ha sido de nuevo elemento de 'disputa' entre el presentador y la colaboradora.

Tras el baile, Pablo Motos se ha ido a saludar a las colaboradoras que estaba allí sentadas, y es aquí cuando Cristina Pardo ha señalado lo siguiente: "Mi padre me ha preguntado por qué las chicas ya no bailan en 'El Hormiguero". En este punto Pablo Motos ha explicado que no sabe el motivo por el que ellas no participan: "Las chicas no se lo aprenden y aún no sé por qué".

Parece que este gesto del presentador, siempre en clave de humor, no ha sentado nada bien a la colaboradora, que le ha reprochado un gesto que él y varios compañeros del programa tuvieron a comienzos de la temporada: "Hicisteis unas clases, unas 50 horas de clases, a las que no nos invitasteis".

Ante esta información, con una pequeña sonrisa en la cara, Pablo Motos ha invitado a sus colaboradoras a participar en el de la semana que viene, y también a no buscar excusas para justificar el motivo por el que no se han aprendido el baile: "Estáis invitadas a hacerlas la semana que viene. Acabáis de ver un recital de excusas falsas".

No es la primera vez que ocurre en 'El Hormiguero'

Este gesto ya generó la reacción del presentador hace varias semanas. Pablo Motos reaccionó y quiso reprochar el gesto a la colaboradora: "Me da vergüenza pertenecer a este equipo donde la mitad del equipo no se sabe el baile. ¡Es impresentable!"









Conociendo el humor que caracteriza al presentador, sus compañeros se lo tomaron a broma, y la propia Tamara Falcó se quiso justificar, en aquel momento, señalando que los compañeros que se han sumado al baile lo hacían mucho mejor que ella y así no se empañaba el momento, pero no reveló que no había sido invitada a los ensayos programados a comienzos de esta temporada.